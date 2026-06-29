Cseke Attila cere partidelor să încheie un acord politic pentru instalarea unui guvern: „Trebuie să fie bazat şi pe reciprocitate”

Președintele Nicușor Dan a chemat partidele la consultări pentru încheierea crizei politice și instalarea unui noi guvern. Foto: Agerpres

Ministrul UDMR Cseke Attila a declarat luni că România are nevoie urgentă de un guvern „cu puteri depline”, în caz contrar riscă să piardă investiţiile finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). Ministrul interimar al Dezvoltării a adăugat că soluția pentru această criză este un acord politic între cele patru formaţiuni implicate în negocieri, relatează Agerpres.

„Dacă mă întrebaţi ce este necesar, este necesar un acord politic între cele patru formaţii şi acest acord trebuie să fie un acord bazat şi pe reciprocitate, pentru că această reciprocitate asigură imediat instalarea unui guvern”, a spus ministrul, la Sibiu.

Cseke Attila a avertizat că un guvern interimar nu poate adopta proiectele legislative necesare pentru investițiile finanţate prin PNRR.

„Eu am spus de la bun început, din momentul în care s-a iniţiat moţiunea de cenzură, că este nevoie de un guvern cu puteri depline, pentru că sunt foarte multe domenii, inclusiv pe PNRR, unde modalitatea de implementare şi procedurile care trebuiesc rapid implementate necesită un guvern cu puteri depline.



Investiţiile în PNRR s-ar putea să fie în pericol, acolo unde aceste proiecte de acte normative nu pot fi trecute. Avem şi noi o strângere de inimă legat de proiectul de care v-am spus, pentru că de acest proiect ţin 560 de milioane de euro pe investiţii PNRR la Dezvoltare şi la şcoală.

La Educaţie, de exemplu, sunt foarte multe investiţii de reabilitare şcoli care ţin de acest proiect legislativ. Eu sper foarte mult să treacă mâine (marţi - n.r.) de Parlament, să reuşim să îl trecem, dar sunt alte domenii în care la fel sunt necesare măsuri. Un guvern cu puteri depline în fiecare zi ia decizii care astăzi nu pot fi luate de un guvern interimar”, a declarat ministrul interimar al Dezvoltării.

Ministrul UDMR a spus că nu poate estima exact câţi bani s-ar pierde prin PNRR, dacă s-ar prelungi criza guvernamentală.



„Nu pot să cuantific ce m-aţi întrebat direct. Nu pot să vă spun direct acum despre câţi euro sau despre câţi lei ar fi vorba, dar categoric ne trebuie un guvern cu puteri depline”, a concluzionat Cseke Attila.



Cseke Attila a declarat, de asemenea, că înlăturarea fostului Executiv prin voturile AUR a fost „o greşeală”. „A fost o greşeală, dacă vreţi, dărâmarea guvernului prin voturi de la AUR", a spus ministrul.



Ministrul interimar al Dezvoltării a fost prezent luni, la Sibiu, la inaugurarea unei noi creşe, construită prin programul guvernamental „Sfânta Ana”.