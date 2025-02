Cum a reacționat Nicușor Dan după ce Elena Lasconi l-a comparat cu Călin Georgescu

"Nu vreau să pun gaz pe foc", a declarat sâmbătă Nicușor Dan întrebat despre declarația prin care președintele USR, Elena Lasconi, l-a comparat cu Călin Georgescu. FOTO Sabin Cîrstoveanu

"Nu vreau să pun gaz pe foc", a declarat sâmbătă Nicușor Dan întrebat despre declarația prin care președintele USR, Elena Lasconi, l-a comparat cu Călin Georgescu spunând că amândoi reprezintă mirajul "independentului salvator".

"Cred că România trece printr-o situație complicată de criză. Acum două luni România a fost foarte aproape de dezastru și cred că noi, clasa politică, trebuie să ne păstrăm la înălțimea acestei situații extraordinare pe care România o trece", a declarat Nicușor Dan.

Întrebat despre relația lui cu Elena Lasconi, primarul general al Capitalei a răspuns că "nu s-a schimbat nimic": "Elena a făcut o campanie curajoasă, partidul nu a avut un rezultat foarte bun în alegerile europarlamentare. E o persoană onestă, e un primar bun."

Întrebat cum comentează afirmațiile Elenei Lasconi care a spus că el este cel care ar trebui să cântărească decizia de a candida, având în vedere că a căutat susținerea partidelor și nu a obținut-o, Nicușor Dan a răspuns că "nu vrea să intre" în polemică.

În USR, părerile în legătură cu cele două candidaturi sunt împărțite. Unii lideri consideră că Nicușor Dan ar avea mai multe șanse să intre în turul al doilea, în timp ce alții susțin fără rezerve candidatura Elenei Lasconi, „indiferent dacă se retrage sau nu Nicușor”.

"Eu nu am anunțat o candidatură împotriva cuiva, am avut alegeri locale și acolo mi s-a pus întrebarea dacă vreau să candidez la alegerile prezidențiale, am spus că nu, și la alegerile prezidențiale s-a întâmplat ceva foarte important pentru România și foarte mulți români au transmis mesajul că nu se mai poate ca până acum și opțiunea legitimă ne-a dus într-o situație în care exista riscul ca România să meargă în direcția pro-Rusia", a explicat Nicușor Dan.

În legătură cu aceste discuții din USR, Nicușor Dan a spus că sunt "discuții interne" în care nu vrea să se bage: "Nu vreau să comentez ce se întâmplă în interiorul unui partid în care sunt partener."

"Acest partid m-a susținut de două ori pentru primărie, am avut o relație foarte bună cu consilierii generali și sper să o am și în mandatul care urmează și, ca dovadă, ați avut numirea de ieri a administrației publice care se va ocupa de acele lucruri de care USR a fost responsabil și spun că dacă bucureștenii ne-au votat așa cum am procedat a fost rațional", a spus Nicușor Dan.