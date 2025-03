Cum s-a ajuns la anularea turului I al prezidențialelor. Bolojan: Politicienii au generat neîncredere. Georgescu „a spart comunitatea”

Ilie Bolojan a vorbit despre anularea alegerilor de anul trecut într-un interviu acordat jurnalistului Mihai Gâdea. FOTO: Antena 3 CNN

Președintele interimar al României, Ilie Bolojan, a declarat luni seară, în cadrul emisiunii „Sinteza Zilei”, de la Antena 3 CNN, că anularea turului I al alegerilor prezidențiale de anul trecut a fost „un lucru excepțional, de nedorit”. El a explicat că efectele promovării fostului candidat Călin Georgescu au fost de „a sparge comunitatea și de a crea tensiuni”. De asemenea, a mai adăugat că atitudinea politicenilor a generat o scădere a încrederii în lumea politică.

„Anularea turului I al alegerilor prezidențiale a fost un lucru excepțional, de nedorit, pentru că din start un astfel de eveniment generează niște suspiciuni în țara respectivă și tot felul de scenarii care cu siguranță nu duc la o creștere a coeziunii sociale, ci la o împărțire a societății între cei care cred că a fost o decizie justă și cei care cred că a fost un abuz. Însă este clar că, conform Constituției, curtea avea această competență și a luat o decizie într-o competență constituțională”, a declarat Ilie Bolojan.

„S-au creat tensiuni, s-a generat nemulțumire”

Șeful statului a mai adăugat că efectele promovării unui candidat precum Călin Georgescu sunt de „a sparge comunitatea, de a crea tensiuni”.

„Și am avut situație în care un candidat, cu toate că a avut o campanie bună în zona de online, a declarat cheltuieli 0 și a fost o situație clară în care legislația, din punctul de vedere al finanțării campaniei electorale, nu a fost respectată. Pe de altă parte, suntem în situația în care toate țările europene, nu doar România, nu sunt în situația de a avea un război fizic efectiv cu Rusia și este o chestiune clară că (...) orice fel de conflict social, de nemulțumire este potențată, este extrapolată, distribuită pe toate rețelele. Orice narativ, orice candidat care vorbește în aceeași cheie este promovat nu neapărat pentru că e un candidat care face un joc conștient, ci pentru că efectele promovării lui sunt de a sparge comunitatea, de a crea tensiuni, de a genera nemulțumire și neîncredere și asta s-a întâmplat în toamna anului trecut”, a mai spus președintele.

De vină sunt și politicienii

Comportamentul politicienilor a generat o scădere a încrederii în lumea politică, a mai spus Bolojan.

„Acum, din nou, trebuie să discutăm lucrurile cât se poate de corect și de cinstit. O astfel de situație are efecte și într-o societate în care neîncrederea în instituții și oamenii politici e destul de mare și noi, cei care am fost în politică în acești ani, am avut un comportament care, ne place, nu ne place, a generat o scădere a încrederii în lumea politică, în instituții. Eo realitate acest lucru, iar pe un astfel de fond, de teren al neîncrederii, orice sămânță de neîncredere, care e potențată și extrapolată, nu face decât să aibă efecte catastrofale. Și astfel, Curtea, constatând că a fost afectată competiția corectă, a decis anularea alegerilor”, a mai explicat președintele.