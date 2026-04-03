Dacian Cioloș a fost numit consilier prezidențial. Nicușor Dan a semnat decretul

Dacian Cioloş va fi, de luni, 6 aprilie, consilier prezidenţial. Decretul semnat de preşedintele Nicuşor Dan a fost publicat vineri în Monitorul Oficial.

"Preşedintele României decretează: Articol unic - Începând cu data de 6 aprilie 2026, domnul Dacian-Julien Cioloş se numeşte în funcţia de consilier prezidenţial", precizează documentul semnat vineri de şeful statului.

Pe 23 martie, Nicușor Dan a anunțat că Dacian Cioloș este propunerea României pentru funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei.

Cine este Dacian Cioloș

Dacian Cioloş s-a născut la Zalău, la 27 iulie 1969, dar a copilărit în comuna Pericei, judeţul Sălaj, potrivit site-ului www.dacianciolos.eu, preluat de Agerpres.

După absolvirea Liceului Agricol din Şimleu Silvaniei (1983 - 1987), a urmat cursurile Facultăţii de Horticultură a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca (1989 - 1994), obţinând diploma de inginer horticultor. A făcut, apoi, studii de agronomie aprofundată, specializarea "Sisteme de producţie şi dezvoltare rurală" la École nationale supérieure agronomique (ENSAR) din Rennes, Franţa, obţinând o bursă guvernamentală franceză (1995 - 1996) şi un master ştiinţific (DEA) în "Economia dezvoltării agricole, agroalimentare şi rurale" la École nationale supérieure d'Agronomie (ENSAM) şi la Universitatea Montpellier I (1996 - 1997).

Şi-a început activitatea profesională ca stagiar la Direcţia Generală pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a Comisiei Europene. A lucrat într-o unitate care se ocupa de pregătirea SAPARD, programul de pre-aderare care a avut o contribuţie esenţială în pregătirea agriculturii româneşti pentru participarea la Politica Agricolă Comună şi Piaţa Unică Europeană.

În 2002, a început să lucreze la Delegaţia Comisiei Europene în România, unde s-a ocupat de aplicarea Programului SAPARD. S-a alăturat, în 2005, echipei de la Ministerul Agriculturii, unde a fost consilier personal al ministrului, cu atribuţii de purtător de cuvânt pentru România în cadrul Comitetului Special pentru Agricultură al Consiliului UE. În perioada mai - octombrie 2007 a fost numit subsecretar de stat pentru afaceri europene în cadrul Ministerului Agriculturii.

A fost ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (11 octombrie 2007 - 22 decembrie 2008).

Dacian Cioloş a fost desemnat comisar european pentru agricultură şi dezvoltare rurală, fiind învestit în funcţie la 9 februarie 2010. În cadrul mandatului său, care s-a încheiat în 2014, a gestionat unul dintre cele mai importante portofolii, realizând, totodată, prima reformă a Politicii Agricole Comune.

Pe 1 iulie 2015, a fost numit în funcţia de consilier special pentru securitate alimentară de către preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.

La 10 noiembrie 2015 a fost desemnat premier de către preşedintele Klaus Iohannis. Mandatul lui s-a încheiat pe 4 ianuarie 2017.

A fost ales europarlamentar pe lista Alianţei 2020 USR PLUS, în urma scrutinului din 26 mai 2019. Şi-a depus, la 17 iunie 2019, candidatura pentru conducerea noului grup centrist-liberal "Renew Europe" ("Înnoim Europa") din Parlamentul European, fostul grup liberal ALDE, în fruntea căruia a fost ales la 19 iunie 2019. A deţinut preşedinţia grupului Renew Europe până în octombrie 2021.

Începând cu data de 20 martie 2025, Dacian Cioloş a fost numit consilier onorific al preşedintelui interimar al României, Ilie Bolojan, având ca responsabilitate implicarea în activităţile de coordonare şi monitorizare a implementării parteneriatelor strategice ale României.