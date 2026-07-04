Dan Dungaciu: „AUR își dorește și mandatul de premier și președinția Senatului”. Care rămâne miza principală a partidului

Delegația AUR, la consultările de la Palatul Cotroceni după demiterea Guvernului Bolojan. Foto: Agerpres

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a declarat sâmbătă, la Antena 3 CNN, că partidul își dorește atât funcția de președinte al Senatului, cât și cea de premier. „Totul depinde de prețul politic pe care ar trebui să ni-l asumăm”, a adăugat Dungaciu. În ceea ce privește ieșirea din criza politică, Dungaciu a spus că fără AUR nu se poate și a spus că partidele trebuie să nu mai trateze partidul ca pe o „slujnică”. Liderul AUR a adăugat însă că miza principală a partidului rămâne declanșarea alegerilor anticipate.

Dan Dungaciu a confirmat că a avut loc o întâlnire cu mai mulți lideri PSD cu două zile înainte de moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Întrebat cine a participat la această discuție din partea PSD, liderul AUR nu a vrut să dezvăluie informația. A spus însă că decizia partidului de a susține moțiunea nu a avut legătură cu această întâlnire.

Întrebat dacă AUR a avut discuții cu PSD ca să primească funcția de președinte al Senatului, pe care George Simion a anunțat că și-o dorește partidul, Dan Dungaciu a spus că după „după logica de funcționare politică a României din ultima vreme” el consideră că AUR ar trebui să primească mandatul de premier, dar nu a negat că partidul își dorește și conducerea Senatului.

„Dacă mă întrebați pe mine, nu e o chestie de fixație, de obsesie. Eu cred că AUR o merită să primească (funcția de premier n.red) sau să macar să încerce, din moment ce mandatul acesta a fost oferit unor oameni care au în spate grupări politice net inferioare cel puțin cantitativ partidului AUR. (...) AUR își dorește și mandatul de premier și președinția Senatului. Totul depinde de prețul pe care politic ar trebui să ni-l asumăm”, a spus Dungaciu.

Întrebat dacă AUR își dorește funcția de președinte al Senatului pentru că în scenariul în care Președintele Nicușor Dan este suspendat, acesta devine președinte interimar, Dungaciu a spus că pentru partid contează mai mult declanșarea alegerilor anticipate în acest moment decât demiterea șefului statului.

„Un președinte demis nu mai poate organiza alegeri anticipate. Miza noastră principală este să avem anticipate, restul sunt speculații, negocieri. Raportul dintre demitere și anticipate e în favoarea anticipatelor”, a spus Dungaciu.

În ceea ce privește criza politică, Dan Dungaciu a spus că fără AUR nu poate fi găsită o soluție și a criticat partidele pentru că tratează partidul ca pe o „slujnică” căreia îi cer ajutorul, dar atunci când vine momentul cinei festive o dau afară din cameră.

„Până acum am înțeles că nici PSD nu își doresc o coaliție sau un parteneriat de guvernare cu AUR. Deci e problema domniilor pe care trebui și-o rezolve. Nu exclud, nici nu includ nimic. Ei și-au asumat cordonul sanitar, ei și-au asumat aceste linii roșii.

Noi nu avem cordon sanitar. Atât timp cât vor avea independența să joace politic domniile lor și președintele Nicușor Dan așa cum ar trebui să joace politic într-o democrație, sigur că putem discuta, dar, repet, problema nu este la AUR.

(...)Nici nu se poate fără aur. Problema este că AUR e tratat precum slujnica din bucătărie, pe care o chemi și o rogi să te ajute. Dar când se pune cina festivă, o scoți din cameră.

Cât timp AUR va fi tratat așa, evident că nu va fi partenerul politic al nimănui”, a spus Dungaciu.

La începutul acestei săptămâni și Președintele Nicușor Dan le-a cerut partidelor r să se întâlnească „săptămânal” până când ajung la o înțelegere pentru instalarea unui nou guvern. Șeful statului a declarat că își dorește un guvern cu puteri depline, dar responsabilitatea este acum la partide, după ce el a făcut două nominalizări de premier.

Nicușor Dan a adăugat că el nu are nicio condiție pentru partide și nu le impune să încheie un acord, ci doar să strângă cele 233 de voturi necesare în Parlamentul României.

