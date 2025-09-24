Daniel David: Școala trebuie să continue. Să nu creadă cineva că va scăpa dacă folosește o adresă care crede că e greu de identificat

Daniel David, ministrul Educației și Cercetării în România. Sursa foto: Agerpres

Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a declarat miercuri că prezența Poliției și a Jandarmeriei va fi una crescută în zona școlilor care au primit mesaje de amenințare, după ce un al doilea astfel de mesaj a fost trimis în școli din București și șapte județe, potrivit Agerpres. Un minor din București a fost reținut în această dimineaţă în această speță, a relatat Antena 3 CNN.

"Mesajul dat este foarte grav, de aceea sunt convins că autoritățile își vor face datoria și va fi și un exemplu pentru alții din societate care cred că se pot juca cu astfel de mesaje, fie doar ca o joacă, fie ca mesaj serios. Să nu creadă cineva că dacă trimite un email de pe o adresă care i se pare că va fi greu de identificat va scăpa. (...) Știu că autoritățile își fac datoria. Suntem în contact cu Ministerul de Interne. Procesul educațional trebuie să se desfășoare normal, cu doza aceea de îngrijorare responsabilă", a declarat ministrul Educaţiei azi, la Digi24.

Întrebat dacă a cerut pază suplimentară în școlile care au primit amenințarea, Daniel David a răspuns: "Da, în discuțiile noastre cu Ministerul de Interne ni s-a spus că în zona școlilor care au primit astfel de mesaje prezența jandarmilor și a Poliției va fi crescută".

Potrivit ministrului, cel de-al doilea mesaj de amenințare a fost trimis în școli din șapte județe.

"Din analizele noastre, acest al doilea mesaj a ajuns la unități școlare din aproximativ șapte județe. Mesajul nostru și acțiunile noastre au fost foarte clare. Pe de o parte, suntem în contact strâns cu Ministerul de Interne. Ne consultăm, ne informăm reciproc, iar în același timp, prin intermediul inspectoratelor, avem legătura cu unitățile care au primit emailul, unități cărora li s-a cerut să facă sesizare la Poliție din orașul, localitatea unde se află. De asemenea, mesajul nostru pe care l-am dat încă de acum două zile a fost că informațiile trimise prin acest email reprezintă informații și amenințări foarte grave", a precizat Daniel David.

În opinia sa, atitudinea trebuie să fie una de "îngrijorare responsabilă", nu de panică.

Ministrul Educației și Cercetării a mai spus că școlile au fost instruite să fie 'mai vigilente', inclusiv prin aplicarea Regulamentului de ordine interioară, iar directorii și diriginții, acolo unde simt că trebuie discutat și cu elevii și cu părinții, să facă acest lucru.

"Mesajul meu nu poate să fie decât cel pe care l-am mai dat și înainte: îngrijorare responsabilă, dar procesul educațional trebuie să se desfășoare în mod obișnuit. Nu am primit nicio sesizare, nu am primit niciun sfat, sugestie de la autorități care se ocupă de securitate, ordine publică să interferăm cumva sau să blocăm procesul educațional. Mesajul meu este: procesul educațional trebuie să continue, să fie încredințați că și Ministerul Educației își face datoria și că în zonă sunt echipe de Poliție și de Jandarmerie, care sunt mai prezente tocmai pentru a preveni aceste amenințări, dacă sunt reale", a mai arătat ministrul.

Un nou mesaj de amenințare privind comiterea unui atac a fost trimis miercuri dimineață, prin mail, către mai multe școli din București și din țară, a anunțat Poliția Română.