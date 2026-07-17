Darău: Statul nu poate face securitate cibernetică cu funcţionari plătiţi cu 5-7 mii de lei. Cei buni pleacă în mediul privat

Irineu Darău. sursa foto: Agerpres

România are nevoie de o abordare unitară a digitalizării, de investiții în securitate cibernetică și de mai mulți specialiști în domeniu, a declarat vineri, la Sfântu Gheorghe, ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, notează Agerpres.

Potrivit acestuia, ritmul digitalizării îl depășește pe cel al măsurilor de securitate, iar numeroase instituții publice nu conștientizează riscurile la care se expun.

„Digitalizarea merge şi va merge întotdeauna ceva mai repede decât securitatea cibernetică. Primul lucru este să fim conştienţi de riscuri. Din păcate, foarte multe instituţii publice nu sunt conştiente de aceste riscuri”, a declarat Irineu Darău.

O problemă majoră, a explicat ministrul interimar, o reprezintă caracterul fragmentat al procesului: fiecare instituție și-a dezvoltat propriile soluții informatice, în lipsa unei viziuni comune privind securitatea cibernetică.

„Felul în care s-a făcut digitalizarea în România, adică fiecare în colţişorul lui, mai bine sau mai prost, dar a făcut digitalizare, nu ajută, pentru că abordarea pe securitate cibernetică nu a fost una unitară”, a mai spus acesta.

Întrebat despre incidentele informatice recente de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), Darău a arătat că instituțiile responsabile lucrează la remedierea situației.

„Ştiu de problema de la ANCPI şi mai sunt alte mici problemuţe la nişte instituţii, dar acelea s-au izolat repede. În general, Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică, DNSC-ul, intervine foarte rapid odată ce este anunţat şi ştiu că lucrează cot la cot cu cei de la ANCPI pentru a restaura totul şi a repune în producţie, dar clar se văd, cum am avut la un moment dat şi la ghişeul.ro, se văd nişte lipsuri în pregătirea pentru incidente de securitate”, a menţionat Irineu Darău.

Ministrul interimar a insistat și asupra deficitului de personal calificat din instituțiile care se ocupă de securizarea sistemelor informatice – specialiști care, în opinia sa, trebuie remunerați pe măsură.

„Ce îndrăznesc să spun ca ministru al Economiei şi Digitalizării, pentru că tot vorbim de Legea salarizării unitare şi nu ştiu dacă va ieşi sau nu, trebuie să ne şi hotărâm la stat să plătim bine o divizie de specialişti şi în securitate cibernetică, bineînţeles şi în transformare digitală. E foarte important (...) Deci trebuie, dacă vrem să facem transformare digitală cu securitate cibernetică, trebuie să ne gândim şi cu ce oameni facem asta. Nu o să putem face cu nişte funcţionari plătiţi cu 5, 6, 7 mii de lei, care oricând, dacă sunt buni, vor pleca în piaţă, dacă nu sunt buni, vor rămâne la stat, dar nu vor face ceea ce trebuie. Deci, aici avem, cred eu, o mare lipsă”, a menţionat Irineu Darău.

Oficialul a mai subliniat necesitatea unei coordonări instituționale la nivelul întregului stat și a apreciat că transformarea digitală, împreună cu securitatea cibernetică, ar trebui să se numere printre prioritățile de vârf ale României în anii următori.

„Eu personal, poate şi subiectiv, venind din branşă, aş crede că trebuie să fie una dintre top 3-5 priorităţi ale statului român. Deci, m-aş bucura ca, indiferent de guverne, să avem în următorii cinci ani, poate şapte, zece ani, o prioritate absolută din transformarea digitală cu securitatea cibernetică. Dacă nu o facem atât de serios şi planificat, ne jucăm un pic. Mai reuşim pe alocuri, pe alocuri mai pică câte un sistem, altundeva rămânem cu dosarul cu şină. Dar, fără să fiu subiectiv, cred că e un drum cu sens unic să avem digitalizare în acest stat şi face viaţa omului simplu mult mai uşoară o digitalizare reală. Azi nu suntem acolo. Azi aş spune aproape că nu suntem digitalizaţi”, a mai declarat ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului.