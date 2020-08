Demisie neașteptată la vârful USR PLUS: "Nu mai pot continua alături de ei!"

Lucian Muflic, care este medic de profesie, afirmă că planurile sale și ale familiei sunt altele și nu mai poate continua alături de PLUS.

„A fost un an politic plin cu de toate din care voi păstra tot ce a fost pozitiv. Am cunoscut atât de mulţi oameni faini şi am fost implicat în atât de multe lucruri că nu pot decât să fiu recunoscător pentru tot ce am trăit în PLUS. Astăzi mi-am dat demisia din partid.

Le urez foştilor colegi succes şi le ţin pumnii la viitoarele alegeri. Planurile mele şi ale familiei mele sunt altele şi nu mai pot continua alături de ei. Să auzim de bine!“, a scris medicul pe contul său de Facebook.

Lucian Muflic nu se regăsea pe listele de candidaţi la posturile de consilieri, locali şi judeţeni, cu care USR PLUS intră în alegerile din 27 septembrie 2020, potrivit Adevărul.

sursa: Facebook/ Lucian Muflic