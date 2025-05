Dezbatere prezidențială doar cu Nicușor Dan. George Simion lipsește din nou

Publicat acum 10 minute

„Trebuie să împărțit acest domeniu în două (economie n.red). Partea fiscală și apoi partea e dezvoltare economică. Partea fiscală e foarte importantă pentru că am avut în ultimii ani inflație și inflația asta a însemnat prețuri mai mari pentru români, facturi și dobânzi mai mari. România a cheltuit în ultimii ani 8-9% mai mult, rportat la PIB, decât a încasat, ceea ce evident a dus-o într-o situație dificilă. Trebuie să echilibrăm această balanță, patru măsuri: accelerarea fondurilor europene, combaterea marii evaziuni fiscale, limitarea cheltuielilor statului și eficientizarea companiilor statului. Am fost în aceași situație la Primăria Capitalei acum 4 ani și am avut companii care își dublau atribuțiile și le-am reformat sau închis, am avut datorii pe care le-am închis sau eșalonat.

Pe partea de dezvoltare economică sunt un promotor al liberei inițiative, statul român trebuie să stimuleze și să nu încurce mediul privat, deci trebuie să reușească să creeze un cadru concurențial, predictibil, iar acolo unde statul român trebuie să intervină e pentru a dezvolta lucruri esențiale: România poate să reducă prețul la energie, stimularea agriculturii și industriei chimice, și trebuie să stimuleze ramurile de viitor, inteligența artificială, pe de altă parte să stimuleze ramuri economice cu ar fi procesarea produselor agricole pentru a crea un ecosistem ca oamenii să câștige similar cu Europa de Vest ca să reținem sau să atragem românii din Diaspora”.