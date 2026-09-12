Dialogul surzilor la negocierile pentru Guvern. Care sunt cele 4 soluții pe care le are Nicușor Dan

Toate privirile se îndreaptă către decizia pe care urmează să o ia președintele Nicușor Dan. Foto: Hepta

La aproape patru luni de la începutul crizei politice, România se află din nou în fața unui blocaj total privind formarea unui nou Guvern. În lipsa unei majorități de 233 de voturi în Parlament, președintele Nicușor Dan trebuie să decidă cum încearcă deblocarea situației: păstrează Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan, desemnează un premier în speranța formării unei majorități, oferă mandatul PSD sau AUR ori deschide calea către alegeri anticipate.

Negocierile dintre partide par să fi revenit în punctul din care au plecat. Declarațiile premierului interimar Ilie Bolojan despre posibilitatea unui „guvern de armistițiu” sau a unui guvern tehnocrat arată că discuțiile purtate până acum nu au reușit să producă o majoritate politică.

Totul se întâmplă după ce, în ultima săptămână, în spațiul public a fost vehiculată și varianta desemnării lui Luca Niculescu pentru funcția de premier, scenariu care pare însă respins de principalele partide parlamentare.

Joi seară, Ilie Bolojan a declarat că ar accepta o formulă de guvern de tranziție, tehnocrat, recunoscând implicit că actualul blocaj politic nu a fost depășit.

Grindeanu respinge varianta tehnocrată și cere desemnarea unui premier

Răspunsul PSD a venit rapid. Sorin Grindeanu a transmis vineri că social-democrații nu mai susțin ideea unui guvern tehnocrat și că soluția trebuie să fie una politică.

Liderul PSD spune că partidul susține fie un guvern condus de un premier social-democrat, fie un Executiv construit în jurul PSD. În același timp, el i-a cerut președintelui Nicușor Dan să desemneze un premier chiar dacă, în acest moment, nu există o majoritate clară de 233 de voturi.

Potrivit lui Grindeanu, majoritatea trebuie testată în Parlament, iar jocul democratic trebuie declanșat de șeful statului prin desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru.

Guvernul interimar își arată limitele

Presiunea pentru desemnarea unui nou premier vine și din partea Guvernului interimar. Ilie Bolojan a afirmat că Executivul pe care îl conduce este blocat în privința unor decizii importante, inclusiv a rectificării bugetare, argumentând astfel limitele unui guvern care funcționează fără o majoritate parlamentară.

În acest context, toate privirile se îndreaptă către decizia pe care urmează să o ia președintele Nicușor Dan.

Cele patru scenarii aflate în fața președintelui

1. Ilie Bolojan rămâne premier interimar pentru o perioadă îndelungată.

În lipsa celor 233 de voturi necesare pentru învestirea unui nou guvern, Nicușor Dan ar putea evita desemnarea unui alt candidat, iar Ilie Bolojan ar continua să conducă Guvernul interimar. În PNL există lideri care avansează ideea că acesta ar putea rămâne la Palatul Victoria nu doar până în această toamnă sau până în primăvară, ci chiar până în 2028.

Problema acestui scenariu este că presiunea politică pentru desemnarea unui premier crește, iar Guvernul interimar susține că nu poate lua decizii esențiale, precum rectificarea bugetară.

2. Se formează o majoritate PSD–PNL–USR–UDMR.

Președintele desemnează un premier, iar cele patru partide ajung la un acord pentru votul de învestitură. Este însă scenariul care pare cel mai îndepărtat de realitatea negocierilor din ultimele patru luni, marcate de un blocaj aproape complet.

3. Mandatul ajunge la PSD sau la AUR.

Acest scenariu a început să fie discutat în contextul în care George Simion ar încearca să atragă parlamentari din alte grupuri, inclusiv dintre cei care au declarat că ar susține un guvern în jurul PSD. Dacă AUR ar reuși să construiască o majoritate parlamentară, ar putea încerca să forțeze desemnarea unui premier din partea partidului.

Deocamdată, această variantă pare incompatibilă cu declarațiile făcute până acum de Nicușor Dan. O altă posibilitate ar fi desemnarea lui Sorin Grindeanu, care susține că ar avea șanse mai mari decât un premier independent să obțină cele 233 de voturi. Totuși, nici PSD nu dispune în prezent de această majoritate.

4. Un premier desemnat doar pentru a deschide calea anticipatelor.

Președintele ar putea nominaliza un candidat despre care se știe că nu va obține votul Parlamentului, ceea ce ar declanșa procedura care poate conduce la alegeri anticipate.

Zvonuri despre demisia lui Bolojan, infirmate de Guvern

În ultimele ore au apărut și informații potrivit cărora Ilie Bolojan și-ar pregăti demisia din funcția de premier interimar.

Guvernul a respins însă aceste informații. Purtătorul de cuvânt al Executivului le-a catalogat drept un „fake news”, infirmând scenariul unei retrageri a lui Bolojan din fruntea Guvernului interimar.