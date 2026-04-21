Diana Buzoianu, atac la PSD: "Vrea să dea foc la casă doar pentru că nu mai au ei cheile de la toate ușile"

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor. Sursa foto: Agerpres

Ministra USR a Mediului, Diana Buzoianu, a lansat, după votul PSD pentru retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan, un atac la adresa social-democraţilor: "Nu poți fi ziua la guvernare și seara „în opoziție” la televizor, plângând pe umărul oamenilor pe care tot tu îi sărăcești prin șantaj politic". Buzoianu a transmis şi că USR rămâne la guvernare: "Dacă ei aleg șantajul, noi alegem să rămânem de partea oamenilor corecți".

"Momentul adevărului nu se joacă la televizor, ci pe teren, acolo unde PSD pune frână reformelor. Unii vorbesc despre „momentul adevărului” doar ca să justifice o criză politică pe care o provoacă singuri. Adevărul este, însă, mult mai simplu și mult mai dureros pentru ei: am început să oprim robinetele de bani publici și să deranjăm rețelele de influență.

La Ministerul Mediului, „momentul adevărului” s-a tradus în ultimele luni prin lupta cu o inerție toxică și cu mafii care au fost ignorate ani de zile. Am propus și trecut în Guvern reorganizarea Romsilva. Am scos la iveală miile de iazuri piscicole fantomă și balastiere ilegale. Am dărâmat construcții ilegale de pe plajele din România. Am deblocat proiecte din PNRR și sute de proiecte pentru apă și canalizare și centre de aport voluntar pentru deșeuri.

PSD pare că vrea să dea foc la casă doar pentru că nu mai au ei cheile de la toate ușile. Dar nu poți fi ziua la guvernare și seara „în opoziție” la televizor, plângând pe umărul oamenilor pe care tot tu îi sărăcești prin șantaj politic", a postat Diana Buzoianu.

Ea a amintit că, în Guvern, "toate deciziile principale au fost negociate și, la final, toți și-au dat acordul".

"Să fie clar: acest guvern nu este perfect. Da, sunt multe măsuri care ar fi trebuit luate în timp și nu sub presiunea unei crize, încercând să terminăm într-un singur an ce nu s-a făcut în patru pentru PNRR. Să facem parte dintr-o coaliție înseamnă că niciun partid nu a fost de acord în totalitate cu fiecare măsură, dar toate deciziile principale au fost negociate și, la final, toți și-au dat acordul. Toate aceste măsuri se regăsesc în programul de guvernare semnat de noi toți.

Am preluat un deficit mamut, cel mai mare din Europa, amenințări cu înghețarea fondurilor europene și o gaură de zeci de miliarde de lei. Iar în tot acest timp am funcționat cu frâna de mână trasă constant de un partid care, deși a semnat reformele, acum fuge de ele.

Deci da, sunt de acord: Gata! Ajunge! România merită mai mult decât spectacolul unor lideri care se sperie de propriile semnături. Dacă ei aleg șantajul, noi alegem să rămânem de partea oamenilor corecți.

USR rămâne la guvernare cât timp se mai pot livra reforme, pentru că responsabilitatea noastră față de români asta este", a mai afirmat Buzoianu.