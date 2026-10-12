Diana Buzoianu cere iar demisia șefei ANM, Elena Mateescu, și spune că se va consulta cu juriștii dacă o poate schimba din funcție

Diana Buzoianu cere iar demisia șefei ANM, Elena Mateescu. Sursa foto: colaj Inquam / George Călin

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat, luni, că se va consulta cu juriștii pentru a afla dacă o poate schimba din funcție pe directoarea Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, după scandalul iscat de raportul Corpului de Control. Dacă numirea la conducerea ANM ține de ministrul Mediului, Buzoianu spune că va organiza un concurs public pentru post. Ministra respinge acuzațiile Elenei Mateescu, care susține că este victima unei campanii politice.

"O să mă consult astăzi și cu juriștii. Dacă numirea se face de către ministrul Mediului, voi face un concurs public", a declarat Diana Buzoianu.

Întrebată dacă se încearcă demiterea conducerii ANM pe criterii politice, ministra a răspuns: "Ce alte motive ar mai fi necesare decât faptul că s-au dat atâția bani pe parfumuri, că s-a ajuns să se cumpere un sutien de pe cardul instituției, cu factură și bon? Și încălcarea tuturor legislațiilor în vigoare."

"Un om care este prins în halul acesta că a încălcat legea va spune: eu sunt o victimă. Aceste lucruri sunt dovedite. Ce să i se facă politic doamnei Mateescu? Am descoperit cu toții că de pe cardul instituției se cumpăra lenjerie intimă. În orice țară normală ar fi trebuit să își dea deja demisia", a mai spus Buzoianu.

Ministra a reclamat și blocajul de la Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP). "De luni de zile, Consiliul de Administrație al AMEPIP nu are cvorum. Sunt luni de zile de când nu ni s-a dat un expert ca să putem începe concursul și să rezolvăm problema. Dacă vreți discuții despre chestiuni politice, reflectorul ar trebui să fie pus în altă direcție", a afirmat Buzoianu.

Directorul ANM, Elena Mateescu, a trimis un mesaj public, duminică, în care se apără şi spune că, în cariera sa de 35 de ani, a respectat legea şi nu a făcut nimic care să afecteze imaginea sa profesională şi a instituţiei, după ce ministra Mediului, Diana Buzoianu, a prezentat un raport al Corpului de Control din care ar fi reieşit cheltuieli ilegale din bani publici şi contracte atribuite direct, la ANM.

"Până la campania începută în acest an împotriva mea cu scopul schimbării politice din funcţie nimeni nu a pus la îndoială nivelul profesional", a spus Elena Mateescu.

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a prezentat, duminică dimineaţă, alte rezultate ale verificărilor efectuate de Corpul de Control la ANM. După ce instituţia a fost acuzată că a achiziţionat lenjerie intimă de lux din bani publici, acum Buzoianu susţine că ANM a cumpărat consumabile, mobilă şi calculatoare prin contracte atribuite direct, şi nu prin licitaţie publică.

Ministra Mediului i-a cerut din nou demisia şefei ANM, Elena Mateescu.

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, şi directorul ANM, Elena Mateescu, s-au contrat în direct la Antena 3 CNN, după ce Diana Buzoianu a făcut publice date din raportul Corpului de Control privind cheltuieli ilegale la instituţia de meteorologie.