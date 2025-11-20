Dominic Fritz anunță că Alina Gîrbea, noul secretar de stat la MIPE, nu mai este cumnata lui Cătălin Drulă

Dominic Fritz, preşedintele partidului Uniunea Salvați România. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat joi că el este cel care a propus-o pe Alina Gîrbea în funcția de secretar de stat la MIPE. Acesta spune că Gîrbea nu mai este cumnata lui Cătălin Drulă. "Alina nu are nimic de ascuns. A spus limpede că a existat o relație de rudenie cu Cătălin Drulă, între timp încheiată. Dar când Alina reușea în instituțiile europene, Cătălin Drulă de-abia intra în politică", a afirmat Fritz.

"M-am săturat de reflexul misogin din politică! În fața unei femei competente, răspunsul e mereu același: „sigur în spate e un bărbat”. Faptul că o femeie performează fără sprijinul vreunui bărbat îi calcă pe nervi.

După ce colega mea, Alina Gîrbea, a fost numită secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene, nu au întârziat atacuri interesate că ar fi ajuns acolo printr-o presupusă relație de rudenie cu Cătălin Drulă.



Soț, cumnat, iubit, amant, nu contează, important e să reducem femeia la o relație cu un bărbat. Exact asta se întâmplă acum cu Alina. O profesionistă cu 15 ani de experiență în instituțiile europene, cu studii solide la Sciences Po Paris, cu un CV de carieră internațională. A lucrat cu fostul președinte al Parlamentului European, David Sassoli, cu Dacian Cioloș, cu Cristian Preda, cu Comisia Europeană. A ajuns acolo pe merit.

Dar pentru unii, o femeie nu poate fi pur și simplu competentă. Trebuie neapărat să fie „a cuiva”. Acest atac la adresa lui Cătălin Drulă de fapt, e jegos și misogin. Șterge cu buretele o carieră construită cinstit. Rănește gratuit o profesionistă doar pentru că e femeie. Și încearcă să lovească prin ea în candidatul nostru la Primăria Capitalei.

Alina nu are nimic de ascuns. A spus limpede că a existat o relație de rudenie cu Cătălin Drulă, între timp încheiată. Dar când Alina reușea în instituțiile europene, Cătălin Drulă de-abia intra în politică", a postat Fritz, care a recunoscut că el a propus-o pe Alina Gîrbea la MIPE:

"Pentru funcția de la minister am propus-o eu, nu altcineva, și sunt mândru că a acceptat. La fel cum sunt mândru că dintre cei 8 secretari de stat care până acum au fost numiți din partea USR, 4 sunt femei. Mă bucur că România are astfel de femei competente pentru funcții publice. Avem nevoie de cât mai multe dintre ele.

Și nu voi tăcea în timp ce jegoșii încearcă să le reducă la tăcere. Sper că nici tu. Dă share dacă susții femei profesioniste în politică precum Alina!".