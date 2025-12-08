Dominic Fritz răspunde atacurilor lansate de Elena Lasconi: „Posibil că își dorește să fie exclusă”

Potrivit Codului Administrativ, dacă Elena Lasconi ar demisiona din USR, partid pe a cărui listă a fost aleasă, aceasta și-ar pierde mandatul de primar. Foto: Agerpres

După ce Elena Lasconi a părut să se bucure de eșecul USR din alegerile pentru Primăria Capitalei, Dominic Fritz a spus despre fosta șefă a USR că „posibil” își dorește să fie exclusă din partid. Președintele USR a lăsat însă să se înțeleagă că nu va face asta deși declarațiile recente ale Elenei Lasconi, care a atacat în mod constant Guvernul Bolojan și, cel mai recent, pe fostul ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, nu sunt „foarte fericite”.

„Legea nu îi permite Elenei Lasconi să plece ea singură din USR. Posibil că își dorește să fie exclusă ca să își păstreze mandatul. Eu o susțin pe Elena Lasconi în calitate de primar. Cred că este un primar bun pentru Câmpulung Muscel. Declarațiile ei recente despre politica națională din România nu le consider foarte fericite. Îi dau dreptate, ieri a fost o zi bună pentru democrație pentru că nu a câștigat niciun extremist”, a spus Dominic Fritz într-o conferință de presă, susținută a doua zi după alegerile din București.

Declarația președintelui USR vine după ce Elena Lasconi a postat, pe Facebook, o fotografie alături de Ciprian Ciucu însoțită de cuvintele: „o zi bună pentru democrație”.

Însă, USR a avut propriul candidat în aceste alegeri, Cătălin Drulă, care a obținut un scor mic și s-a clasat pe locul patru. Analizată în această cheie, postarea Elenei Lasconi este în contradicție cu restul partidului, care spera la o victorie și deplânge eșecul fostului ministru al Transporturilor.

Cum nu este prima dată când Elena Lasconi își atacă partidul, Dominic Fritz a speculat că își dorește să fie exclusă ca să nu își piardă mandatul de primar. Potrivit Codului Administrativ, dacă Elena Lasconi ar demisiona din USR, partid pe a cărui listă a fost aleasă, aceasta și-ar pierde mandatul de primar.

Elena Lasconi se află în conflict cu proprii colegi de partid din timpul alegerilor prezidențiale. În ciuda sondajelor care arătau că nu are șanse să intre în turul doi, fosta șefă a USR nu a vrut să-și retragă candidatura, astfel că partidul, într-o mișcare fără precedent, i-a retras sprijinul și-a blocat accesul la banii pentru campania electorală.

La scurt timp, Elena Lasconi a demisionat din funcția de președintă a USR, funcție în care a fost ulterior votat primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

După eșecul din alegeri, Elena Lasconi s-a întors la primăria din Câmpulung, de unde a lansat atacuri la adresa Guvernului Bolojan și Coaliției PSD-PNL-USR-UDMR. A lansat atacuri și la adresa președintelui Nicușor Dan și cel mai recent la adresa lui Ionuț Moșteanu.