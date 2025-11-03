Dragoș Pîslaru spune că încă e timp pentru reforma pensiilor magistraților: CSM, dacă e de bună-credință, poate da aviz în 24 de ore

231 de milioane de euro, fonduri din PNRR, sunt condiționate de reforma pensiilor magistraților. Foto: Agerpres

Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat luni, la Antena 3 CNN, că Guvernul Bolojan are încă timp să adopte reforma pensiilor magistraților, iar cele 231 de milioane de euro de la Comisia Europeană nu sunt pierdute. Acesta a spus că o nouă lege poate trece repede prin Parlament, iar Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), „dacă dorește să fie de bună-credință”, poate da avizul său în maximum 24–48 de ore. Pîslaru a adăugat că, indiferent dacă pierdem acești bani din PNRR, condiționați de această lege, reforma pensiilor magistraților trebuie să aibă loc, deoarece este o chestiune care ține de echitate socială.

Dragoș Pîslaru a spus că el este „încrezător” că Guvernul Bolojan poate adopta reforma pensiilor speciale în timp util ca ea să treacă și de controlul Curții Constituționale.

„Eu rămân încrezător că în ciuda aparentelor tensiuni până la urmă există o posibilitate de a găsi, de a agrea o formă de lege care să poată să fie din nou împinsă rapid de Parlament și de data aceastal înțelegând că CSM dacă dorește să fie de bună-credință poate să nu folosească întreg termenul de 30 de zile, ci poate să dea avizul negativ, pozitiv, cum doresc, în 24 sau 48 de ore, ca să ne putem încadra pentru o decizie pe fond la CCR înainte de termenul de 28 noiembrie. Încă e fezabil”, a spus ministrul Fondurilor Europene.

Pîslaru a atras însă atenția că toată responsabilitatea acestui jalon din PNRR nu poate fi pusă în cârca actualului Guvern, întrucât România știa că trebuie să realizeze această reformă până la această dată din 2021.

„PNRR a început în 2021 și cumva aveam timp suficient să adoptăm această măsură, guvernele anterioare aveau timp să adopte această măsură. Problema nu e că actuala Coaliție nu găsește o formulă sau că există tensiuni, ci problema e a conducerii politice din 2021 încoace care nu a avut voința să treacă această reformă importantă.

Ce știm cu siguranță e că încă se mai poate rezolva. În ceea ce mă privește, eu voi face tot ce ține de mine ca să fiu sigur că putem raporta Comisiei Europene o astfel de reformă”, a spus ministrul.

Oficialul a adăugat că indiferent de „penalitatea de 231 de milioane specific foarte clar că această reformă trebuie făcută pentru că românii vor mai multă echitate în bugetul de pensii și bugetul nu e sustenabil și avem nevoie să fim realiști.”

Ministrul Fondurilor Europene a adăugat că România e în linie dreaptă pentru cea mai rapidă aprobare a Comisiei Europene pentru cererea de plată 4 din PNRR, în urma căreia România va primi 2,6 miliarde de euro.

231 de milioane de euro, fonduri din PNRR, sunt condiționate de reforma pensiilor magistraților. 28 noiembrie 2025 este data limită pe care a impus-o Comisia Europeană țării noastre pentru a îndeplini acest jalon important.

Nu este singurul jalon din cererea de plată trei neîndeplinit de România. Ministrul Fondurilor Europene a precizat că încearcă să mai salveze ce poate, dar în jur de 30 de milioane de euro, dintre care 25 de milioane erau granturi, adică bani pe care nu trebuia să îi dăm înapoi, sunt pierdute.

Judecătorii CCR au respins în totalitate la data de 20 octombrie 2025 legea care prevedea reforma pensiilor speciale. Curtea nu a publicat deocamdată motivarea deciziei. Potrivit surselor Antena 3 CNN, decizia a fost luată pe formă, din cauza lipsei avizului CSM, însă președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat în mai multe rânduri că decizia Curții a fost luată și din motive care țin de fondul legii, adică de conținutul ei propriu zis.

Surse citate de Antena 3 CNN afirmă că toți cei patru judecători CCR propuși de PSD au votat pentru declararea legii pensiilor magistraților drept neconstituțională.

Ce prevedea legea privind pensiile magistraților

Potrivit legii pe care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea, vechimea în muncă necesară pensionării magistraților urma să crească de la 25 de ani la 35 ani, așa cum este și pentru ceilalți cetățeni.

De asemenea, cuantumul pensiei acestora din ultima remunerație netă va scădea de la 100% până la 70%, astfel încât să nu mai existe situații în care pensia este egală cu salariul sau chiar mai mare.