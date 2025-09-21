Elena Lasconi acuză „sistemul” că a dat o lovitură de stat prin anularea alegerilor din 2024: „Știam că o să câștig, aveam date”

Fosta candidată la prezidențiale l-a criticat dur pe Nicușor Dan, afirmând că i se datorează și ei, parțial, faptul că acesta a câștigat alegerile din primăvara acestui an. Sursa foto: Hepta/ Mediafax Foto/ Andreea Alexandru

Elena Lasconi a acuzat duminică, la Antena 3 CNN, că „sistemul” a comis o lovitură de stat prin anularea turului întâi al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024. Fosta candidată la prezidențiale a spus că nu știa că scrutinul urma să fie anulat, dar a avut un sentiment că ceva rău se va întâmpla și l-a sunat pe Klaus Iohannis, fără niciun rezultat. De altfel, Elena Lasconi l-a identificat pe fostul președinte drept parte a acestui sistem. Mai mult, ea susține că, cu două zile înainte de turul al doilea al scrutinului din 2024, avea „date” care arătau că va câștiga.

Elena Lasconi a acuzat că anularea alegerilor prezidenţiale a fost o lovitură de stat. Întrebată cine a dat această lovitură, Lasconi a afirmat:

„Sistemul. Cine a decis să se anuleze alegerile? Deci ăsta este un precedent foarte periculos, ce s-a întâmplat. Ei aveau posibilitatea legală să invalideze candidatura lui Georgescu, dacă chipurile ar fi câştigat Călin Georgescu, dar nu ar fi câştigat. Şi uitaţi-vă acum pentru o persoană fără empatie, fără inimă, s-a mobilizat întreaga ţară, gândindu-se că suntem salvaţi. Înţelegeţi? Credeţi că pentru mine nu s-ar fi mobilizat? Înainte cu două zile de anularea alegerilor ştiam că o să câştig. Aveam şi date în acest sens. La Cotroceni trebuie sa fie cineva care să aibă măcar un schelet în dulap, ca să fie controlabil”, a afirmat fosta candidată la prezidențiale.

Întrebată de cine este reprezentat sistemul, Lasconi a afirmat:

„Avem două. Unul subteran şi unul la vedere, pe care-l ştim. Cel subteran a lucrat pentru Georgescu. Cel la vedere a lucrat împreună cu Curtea Constituţională ca să anuleze alegerile”.

Elena Lasconi consideră că fostul preşedinte Klaus Iohannis a fost parte din sistemul care a decis anularea alegerilor: „Era parte. Era, împreună cu Ciolacu, împreună cu serviciile, împreună... nu cu domnul Bolojan, că, deşi era preşedinte interimar al PNL-ului la vremea respectivă, nu cu el s-a luat decizia”.

Mai mult, fosta președintă a USR susţine că nu ştia că vor fi anulate alegerile, dar că auzise și ea zvonurile vehiculate de o jurnalistă.

„Varianta cu 27, de 27 ştiam că pornise de la o jurnalistă foarte cunoscută care ştia asta.

Am aflat după, dar am avut un feeling că se va întâmpla ceva rău. L-am sunat pe președinte, mi-a răspuns, l-am rugat să spună românilor ce se întâmplă, cu cine să vorbești? L-am văzut 10 ani cum a condus această țară”, a mai spus Lasconi.

Fosta candidată la prezidențiale l-a criticat dur pe Nicușor Dan, afirmând că i se datorează și ei, parțial, faptul că acesta a câștigat alegerile din primăvara acestui an.

Curtea Constituţională a decis, în 6 decembrie 2024, anularea alegerilor prezidenţiale din 24 noiembrie, în urma cărora candidatul independent Călin Georgescu şi candidatul USR, Elena Lasconi, se calificaseră în al doilea tur de scrutin.