Elena Lasconi, două scenarii politice pentru România. „AUR ar putea ajunge la 80% în alegeri, Nicușor Dan va fi suspendat”

Elena Lasconi nu exclude suspendarea președintelui Nicușor Dan. FOTO: Agerpres.

Elena Lasconi a susținut duminică, la Antena 3 CNN, că partidul AUR ar fi trebuit să fie co-optat la guvernare de Coaliția PSD-PNL-USR-UDMR. Fosta candidată la prezidențiale a explicat că formațiunea condusă de George Simion crește în Opoziție, deoarece are posibilitatea să facă „spectacol” în Parlament și nu se erodează spre deosebire de partidele de la guvernare. Elena Lasconi a aprecizat că până la următoarele alegeri AUR ar putea ajunge la un scor de 80% în sondaje și nu exclude nici o suspendare a președintelui Nicușor Dan.

„Eu cred că în situația delicată în care ne aflăm ar trebui să rămână această alianță. Cred că a fost greșit că nu a luat și AUR pentru că o să crească. Că nu l-au luat la guvernare, i-au dat posibilitatea să facă spectacol în Parlament și nu se erodează.

Eu nu i-aș fi băgat, dar vă zic acum așa să ne uităm matematic fără să folosim inimă și suflet, n-ai făcut altceva decât să le dai posibilitatea ca în continuare să crească. O să ducă AUR la 80%, acum e la 40%. Deci nemulțumirea oamenilor o să se transforme în ceva rău și o să prindă minciunile AUR”, a declarat Elena Lasconi la Antena 3 CNN.

„Mă tem că peste trei ani Nicușor Dan nu o să mai fie președinte”

Fosta candidată la prezidențială a mai spus că nu exclude un scenariu în care Nicușor Dan ar urma să fie suspendat în următorii trei ani.

„Mă tem că peste trei ani când o să fie alegeri, Nicușor Dan nu o să mai fie președinte. Eu pot să cred absolut orice, inclusiv asta, pentru că le atrăgeam atenția celor care guvernează. E foarte periculos ce fac. Mi se pare too much. Am văzut ce s-a întâmplat anul trecut”, a adăugat Elena Lasconi.

Elena Lasconi a afirmat duminică, la Antena 3 CNN, că „într-un fel” faptul că Nicușor Dan este acum Președintele României i se datorează și ei. Fosta candidată la alegerile prezidențiale și-a apărat decizia de a publica fotografii în care ar fi fost surprinsă o întâlnire între Nicușor Dan, Florian Coldea și Victor Ponta.