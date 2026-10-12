Există riscul ca angajaţii români să nu-şi primească salariile? Luca Niculescu: Rectificarea bugetară rapidă e esenţială

Luca Niculescu: Rectificarea bugetară rapidă e esenţială / Foto: Getty Images

Premierul desemnat, Luca Niculescu, a declarat, pentru Antena 3 CNN, că a analizat "toate datele macroeconomice care contează" pentru economia României şi a ajuns la concluzia că o rectificare bugetară rapidă este esenţială, inclusiv pentru eliminarea riscului ca anjagaţii din România să nu -şi primească salariile.

Acesta a adăugat că nimeni nu putea anticipa, la finalul lui 2025, crizele cu care s-a confruntat lumea întreagă în 2026.

(n.r. - Ce date aţi văzut despre situaţia bugetar-financiară a României în acest moment?) "Am văzut, cred, toate datele macroeconomice care contează. Am avut întâlniri cu domnul Bolojan, cu ministrul Finanţelor, cu domnul Isărescu. Situaţia este foarte serioasă. Nu vreau să ia cineva ca pe un motiv de panică. Există soluţii. Prima fiind formarea unui guvern. Sunt probleme cu energia, avem nevoie de un guvern care să-i protejeze pe cei vulnerabili, avem nevoie de o rectificare bugetară rapidă. Avem nevoie de buget pe 2027 până la finalul acestui an.

(n.r. - există riscul de incapacitate de plată? Dacă nu trece acest guvern, există riscul ca salariile celor care lucrează să nu fie plătite?) Rectificarea bugetară e esenţială, pentru a elimina aceste blocaje. Nimeni nu putea să prevadă criza energetică mondială, ca va creşte preţul combustibilului atât de mult. Avem o problemă cu combustibilul de la IGSU, de la alte utilaje care există în administraţia română. Este esenţială rectificarea bugetară, rapid", a declarat Luca Niculescu.