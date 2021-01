Firea, despre decolantarea autobuzelor: "Pe Nicușor Dan îl deranjează realizările mele. Ţine minte 3 cuvinte: vei deconta tot!"

Reacţia fostului edil vine după ce Nicușor Dan a anunțat că vehiculele STB vor fi decolantate, iar spațiul respectiv va fi vândut pentru reclame comerciale.

În plus, ea îl acuză pe Nicușor Dan că spațiul publicitar va fi folosit pentru sponsorii și prietenii politici.

"Nu e in stare sa construiasca si atunci dārâmā tot! Cand am ajuns primar, bucurestenii calatoreau inghesuiti in autobuze, unii chiar pe scara, punandu-si viata in pericol.

Am achizitionat 400 de autobuze noi Euro 6 si 130 autobuze Hybrid. Pe noul primar il deranjeaza ca pe autobuze scrie ca sunt achizitionate in 2018. Adica in mandatul "lui Firea". Il deranjeaza realizarile mele.

Firea: În loc să ia şi el 300 de autobuze, răzuieşte de pe maşini anul achiziţionării. Îl deranjează realizările mele

In loc sa achizitioneze si el 200-300 de autobuze, sa fie inlocuite toate cele vechi, Plicusor a dat ordin sa fie razuit de pe autobuze anul achizitionarii.

Pe motiv ca spatiul va fi folosit pentru publicitate!

Adica iar pile si aranjamente, pentru sponsorii si prietenii politici.

Sacrifica cetatenii care nu vor mai putea vedea pe fereastra, plus ca multi calatori simt un sentiment de claustrofobie, doar ca sa umple buzunarele unor baieti.

Si in mandatul meu, STB a promovat evenimentele orasului si a vandul spatiul publicitar disponibil, dar DOAR in spatiile in care nu se producea un disconfort pe calatori.

Dar ce stie Plicusor? Îl doare pe el de oameni? Se vede treaba ca nu!

Firea, mesaj pentru Dan: Ţine minte 3 cuvinte: vei deconta tot!

Stai linistit, Plicusor! Bucurestenii NU uita asa usor cum crezi tu!

Si te vor tine minte si pe tine ca NU ai construit nimic.

Te-ai ocupat doar de blocari, stopari, raschetari, demolari si polite.

Tine minte 3 cuvinte: vei deconta tot!", a scris Gabriela Firea, fostul primar al Capitalei, marţi, pe pagina de Facebook.