Prima reacţie din USR după flexibilizarea mandatului de negociere. Cioloş: "Încă nu ştim ce înseamnă"

Potrivit preşedintelui USR, ar fi trebuit făcute în urmă cu zece zile demersuri pentru conturarea unei majorităţi parlamentare.

"Eu nu am mai multă claritate. Asta cu flexibilizarea mandatului am tot auzit-o, dar încă nu ştim ce înseamnă flexibilizarea şi în ce direcţie vrea să o ia PNL. Am înţeles că vor un guvern cât mai rapid.

Păi dacă voia un guvern cât mai rapid, îi dădea un mandat premierului desemnat Ciucă, încă de acum zece zile, să negocieze o majoritate", a spus Dacian Cioloş la un post de televiziune.

Biroul Politic Naţional al PNL a aprobat, marţi, flexibilizarea mandatului de negociere cu forţele democratice din Parlament, precum şi echipa de negociere.

”În ședința BPN din această seară a PNL a fost adoptată propunerea de flexibilizare a mandatului pentru negocieri cu forțe democratice din Parlamentul României și echipa de negociere.

Echipa de negociere este condusă de președintele partidului și din ea fac parte cei 4 vicepreședinți și secretarul general. La vot au fost două abțineri, în rest a fost votată”, a anunțat Florin Cîțu.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal