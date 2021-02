Florin Cîțu: "Sporurile din sistemul bugetar se dau după ureche. Vor dispărea. Să scrii la calculator nu este condiție vătămătoare"

de Georgiana Adam 03 Feb 2021 • 16:50

Premierul Florin Cîțu a declarat miercuri că a terminat analiza privind sporurile din sistemul bugetar, si va prezenta public, in perioada urmatoare, modificarile pe care le face in legea salarizarii unitare in acest an. Cea mai importanta modificare este sa faci legatura intre performanta si venit.