”Pe mine m-a dezavantajat în mod nedrept campania negativă făcută în online cu privire la apa calda și anume că eu opresc apa caldă, adică sunt masochistă. Sau nu vreau să avem apă caldă în București și aceasta a fost o campanie care m-a afectat foarte mult”, a declarat Gabriela Firea.

Acum, deja adevărul iese la suprafață, pentru că minciuna are picioare scurte, a adăugat ea.

”Domnul Nicușor Dan a spus aseară la un post de televiziune că recunoaște faptul că problema termoficării este una mai complicată și abia de la primăvară va începe să reabiliteze conductele cu bani europeni. Bani europeni obținuți de echipa Gabrielei Firea, 300 de milioane de euro”, a completat Firea.

Gabriela Firea a fost întrebată dacă face un pas în spate. Cum a răspuns

”De ce să fac un pas în spate? Că am dublat scorul politic pe București să fac un pas în spate?”, a răspuns ea.

Candidatul PSD pentru Primăria Capitalei, Gabriela Firea, a pierdut cursa electorală pentru al doilea mandat, dar susține că nu are motive să facă un pas în spate.

”La Bucureşti am dublat scorul politic, de la 16% la europarlamentare la 33%, iar eu am obţinut un scor de 38%, foarte onorant în condiţiile date, în care am avut tot Guvernul împotriva mea, toţi banii de la Guvern împotriva mea, s-au focusat toţi cu o campanie deşănţată negativă la adresa mea ca persoană, în primul rând”, a mai declarat Firea.

