Gabriela Firea, prima reacție după sentința primită de Dragnea

Gabriela Firea a transmis, joi seară, o primă reacție, după sentințele date de magistrații ÎCCJ în dosarul Liviu Dragnea - DGASPC Teleorman.

”Partidul trece prin momente dificile. Așa cum am făcut și în alte momente grele, eu și colegii mei vom lua cele mai bune decizii.

Partidul Social Democrat va rezista tuturor presiunilor, își va duce la capăt mandatul încredințat de români și va pune în aplicare Programul de Guvernare.

De prezumția de nevinovăție trebuie să beneficieze orice român, până la o decizie definitivă.

În ciuda tuturor presiunilor, PSD va merge înainte pentru că avem o datorie față de toți românii. Deciziile trebuie sa le luam noi, in interiorul partidului, si nu sa fie fortate din exterior.

Am fost si raman un om de echipa. Acum se simte miros de “sange politic”. Unii, din afara echipei noastre, si care in mod evident ne sunt adversari, isi vor intensifica atacurile si ne vor lovi. Vor incerca sa profite politic. Depinde doar de noi cum vom sti sa gestionam acest moment: cu gandul la cei care ne-au votat sa aducem o viata mai buna romanilor si constienti de datoria noastra fata de echipa careia ii datoram onestitate, solidaritate, calm.

Niciodata nu voi vorbi din afara unei echipe in care am intrat de bunavoie. Ar fi un gest de lasitate. Stiam de la inceput ca vor fi momente de succes in politica dar si ore care ne vor testa caracterul. “Caracterul unui om se nu se arata in momentele de confort ci in cele de schimbari si controverse”, spunea Martin Luther King Jr.

Am dispret pentru cei care se gandesc doar la cariera si imaginea lor, parasind la greu familia din care fac parte. Au fost momente in care PSD si-a devorat liderii, prin jocuri de culise si nopti ale cutitelor lungi. Momente pe care, ulterior, partidul le-a decontat. E lucru dovedit, romanii nu empatizeaza cu tradatorii, sforarii si intrigantii. Suntem in an Centenar. Impreuna trebuie sa ne gandim mai mult la ceea ce ne uneste, decat la ceea ce ne dezbina.”, e mesajul transmis de Gabriela Firea.