George Simion îi cere demisia ministrului Ionuț Moșteanu: „A mințit în CV ca să poată prinde funcţii bine plătite la stat”

1 minut de citit Publicat la 18:25 27 Noi 2025 Modificat la 18:27 27 Noi 2025

George Simion mai susține că ministrul Apărării nu mai are credibilitate. Foto: Agerpres

George Simion, liderul AUR, îi cere demisia ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, după scandalul cu diploma de licența. El susține că „un ministru cu studii mincinoase nu poate conduce Armata României”.

George Simion mai susține că ministrul nu mai are credibilitate. De asemenea, el acuză USR că „îşi dă astăzi arama pe faţă, pentru că niciunul dintre miniştrii actuali ai USR nu are studii reale în domeniul pe care îl conduce.”

„Ionuţ Moşteanu trebuie să demisioneze urgent! De aproape 10 ani se perindă prin funcţii înalte ale statului român cu o facultate neterminată şi specializări inventate, schimbându-şi biografia după interesul de moment”, spune George Simion într-un comunicat oficial.

Liderul AUR susține că „ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a minţit în acte oficiale statul român, trecând în CV o facultate şi o specializare inexistente, doar ca să poată prinde funcţii bine plătite la stat”.

El a continuat, susținând că „în documentele depuse pentru funcţii în instituţii publice şi consilii de administraţie la companii de stat, Moşteanu a trecut că a absolvit Universitatea Athenaeum din Bucureşti, specializarea Management, în perioada 1996–2000, deşi universitatea a comunicat oficial că nu l-a avut niciodată student şi că această specializare nici nu funcţiona în acei ani.

Abia după izbucnirea scandalului, ministrul recunoaşte o „greşeală jenantă” şi scoate public o altă diplomă, de la Universitatea Bioterra, obţinută în 2015, la peste două decenii după ce a început facultatea”, arată George Simion.

De asemenea, el îl acuză pe ministrul Apărării că și-ar fi „cosmetizat” studiile și că ar fi prezentat informații false în CV, prin modificarea anilor și a facultăților absolvite.

„Fix în perioada în care îşi cosmetiza astfel studiile, Moşteanu intra în guvernul tehnocrat, în decembrie 2015, ca şi consilier de ministru şi apoi secretar de stat la Transporturi, pe funcţii pentru care erau obligatorii studiile superioare.

În loc să declare proaspăta diplomă de la Bioterra, s-a prezentat în CV-uri ca absolvent „vechi” de Athenaeum, iar mai târziu a mutat şi studiile la Bioterra în anii ’90, deşi astăzi admite că a susţinut licenţa abia în 2015.

Este o jonglerie cinică cu anii şi cu facultăţile, care arată un tipar clar de fals şi disimulare”, mai scrie George Simion.