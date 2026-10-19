George Simion îi ia apărarea lui Ionel Scrioșteanu după ce a fost demis: „O ultimă măgărie a lui Bolojan”

1 minut de citit Publicat la 19:05 19 Oct 2026 Modificat la 19:05 19 Oct 2026

Irinel Ionel Scrioșteanu a fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii din noiembrie 2019. Foto. Hepta/ Agerpres

Președintele AUR, George Simion, a lansat critici la adresa lui Ilie Bolojan, acuzându-l că a demis „un profesionist, printre puținii de la Ministerul Transporturilor”, referindu-se la Irinel Ionel Scrioșteanu. „O ultimă măgărie a lui Bolojan”, a scris George Simion pe Facebook, încheindu-și postarea cu mesajul „Meritocrația salvează România”.

Irinel Ionel Scrioșteanu a fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii din noiembrie 2019, funcție pe care a mai ocupat-o și în perioada mai 2018 - noiembrie 2019.

În cadrul ministerului, a coordonat direcțiile și unitățile din domeniile rutier, naval și feroviar, precum și dezvoltarea, implementarea și supervizarea proiectelor de investiții din aria sa de responsabilitate. De asemenea, a coordonat departamente funcționale și activități ale consiliilor, comitetelor și grupurilor de lucru interministeriale și a reprezentat ministerul.

Ilie Bolojan a cerut demnitarilor susținuți de PNL să demisioneze

Amintim că Ilie Bolojan le-a cerut, luni, demnitarilor susținuți de PNL să demisioneze din toate funcțiile din administrația centrală, ca urmare a deciziei partidului de a merge în Opoziţie. Este vorba despre secretari de stat, subsecretari, prefecți, subprefecți.

În acest context, mai mulți oficiali PNL și-au anunțat demisiile. Cristina Pocora a anunţat că pleacă din funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei premierului, iar directorul IICCMER, Daniel Șandru, a demisionat şi el.

De asemenea, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, și-a anunțat luni demisia din funcție.

PNL a decis să susțină în Parlament învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu, dar să treacă în opoziție. În acest context, conducerea liberală le-a cerut demnitarilor susținuți de partid să renunțe la funcțiile ocupate în administrația centrală, inclusiv celor de secretari de stat, subsecretari de stat, prefecți și subprefecți.

Ilie Bolojan anunțase încă de sâmbătă retragerea oamenilor susținuți de PNL din funcțiile guvernamentale.

„Ca efect al deciziei de a intra în opoziție, demnitarii susținuți de PNL își vor depune demisiile în primele zile ale săptămânii următoare și nu vor mai ocupa posturile care sunt deținute astăzi cu sprijinul Partidului Național Liberal”, a declarat Ilie Bolojan.