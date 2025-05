George Simion lipsește și de la ultima dezbatere a campaniei. Nicușor Dan, singur în platoul Antena 1

Publicat acum 10 minute

Mirabela Grădinaru a fost întrebată ce a deranjat-o cel mai tare în această campanie electorală.

„A fost o campanie într-adevăr mai provocatoare decât celelalte campanii pe care Nicușor le-a avut de-a lungul vieții sale politice. Cel mai tare nu m-au deranjat acuzele sau minciunile la adresa lui Nicușor, cel mai tare m-a afectat că a fost adusă și familia, adică relația lui Nicușor cu copiii săi. Nu am să reamintesc toate aceste lucruri, doar atât spun că în spatele fiecărui uși, fiecare familie își cunoaște adevărul și copiii nu trebuie aduși într-o campanie sau în politică”, a explicat ea.

S-a sfătuit Nicușor Dan cu ea înainte de a decide să candideze la prezidențiale?

„M-a anunțat cu două zile înainte. Nu am aflat de la televizor. Am numărat până la cinci ca să încerc să trec de pe emoțional pe raținal și -am spus cu zâmbetul pe buze că îl vom susține. Am crezut și am sperat că va fi același tip de campanie ca la Capitală, nu mi-am imaginat că o să fie ceva diferit, dar, da, a fost mult mai grea. Dacă nu erau copiii aduși în discuție aș fi simțit-o ca pe celelalte, pentru că nu avem nimic de ascuns”, a spus Mirabela Grădinaru.

Nicușor Dan a explicat că în ciuda acestor atacuri nu-și regretă decizia și ar fi luat aceași decizie și dacă ar fi știut.

„Dacă ești politician, dacă ești serios, te întrebi unde are nevoie societatea de tine. Cred că s-a dovedt că era nevoie de candidatura mea. Am făcut deja patru campanii la Primăria Capitalei fără ca familia mea să fie adusă în discuție. Nu regret. Trebuie asumare”, a spus el.

Ce fel de Primă Doamnă își dorește să fie Mirabela Grădinaru.

„Nu mi-am proiectat nimic pentru data de 19 mai. Singurul lucru pe care îl știu cu siguranță e că la 6.00 dimineața va suna ceasul ca la 7.30 să duc fetița la școală și la 8.30 băiețelul la grădiniță și de la 9 să încep lucrul”, a spus ea.

Partenera lui Nicușor Dan a dat un interviu și pentru Antena 3 CNN în care a vorbit despre relația ei cu Nicușor Dan și despre ce fel de Primă Doamnă va fi.

Nicușor Dan a explicat că se va căsători cu Mirabela, însă nu acum.

„A venit lumea haideți, căsătoriți-vă acum ca să scăpăm de presiune. Nu, e o chestiune care necesită liniște, timp, respect, spațiu care să fie unic și nu pentru asta. Și dincolo de asta faptul că suntem o familie normală cu copii, pe care i-am botezat ca să repetăm a suta oară, nu știu cum s-a răspândit asta”, a spus el.