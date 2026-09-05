Georgescu a fost huiduit la Vaslui, după ce i s-a interzis accesul într-o fabrică și în biserica din Lipovăț: „Să plece cu circul”

Călin Georgescu a avut parte și de huiduieli în timpul vizitei în județul Vasului. Foto: Captură video Antena 3 CNN

Vizita fostului candidat prezidențial Călin Georgescu în județul Vaslui, amplu mediatizată pe rețelele sociale, a fost bogată în incidente.

Georgescu a sosit sâmbătă în localitatea Codăești, unde a fost întâmpinați de aproximativ 2.000 de oameni.

Fostul candidat și-a ajustat, din motive bine întemeiate, programul anunțat inițial: o companie pe care intenționa să o viziteze a anunțat că refuză să-l primească, la fel cum a anunțat și biserica din Lipovăț. Preotul a comunicat că Georgescu poate asista la slujbă, dar nu poate participa la întâlniri electorale în lăcașul de cult și nici în curtea acestuia.

În aceste condiții, el s-a dus în piața din Codăești, unde a ținut un discurs în care i-a îndemnat pe oameni să cumpere produse românești.

Ulterior, Georgescu plecat spre Podul Înalt, devansându-și programul.

La Podul Înalt, câțiva localnici l-au huiduit pe fostul candidat, iar susținătorii acestuia au intervenit imediat, încercând să-i alunge pe contestatari.

La statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare au ajuns, în cele din urmă, Georgescu și alte câteva zeci de persoane. La coborârea către drumul național, unul dintre bărbații care au huiduit și-a exprimat, din nou, părerea, în cuvinte tari, despre cel care s-a impus în mentalul colectiv prin sintagma "Hrană, apă, energie" și prin povești cu lupi dacici.

"Să plece cu circul și maimuțăreala", a strigat bărbatul cu părul alb, un pensionar de 76 de ani din Băcăoani, potrivit relatării Hotnews.

Protestatarul a fost calmat de polițiști.

Călin Georgescu, refuzat și la fabrică, și la biserică

Incidentele cu huiduieli nu au fost singurele consemnate pe parcursul prezenței lui Călin Georgescu în județul Vaslui.

Presa locală menționează că itinerarul preliminar al acestuia a fost distribuit masiv pe rețelele de socializare de susținători.

S-a putut afla, astfel, că fostul candidat la președinția României avea în program și o oprire la biserica din Lipovăț. Însă conducerea Protopopiatului Vaslui a reacționat și a blocat transformarea lăcașului de cult în tribună de propagandă.

"Oficial nu m-a anunțat nimeni de vizita domnului Georgescu la biserica din Lipovăț. M-a anunțat cineva din sat că l-ar fi poftit un domn acolo. Dar eu i-am spus că evenimentul nu poate avea loc în biserică sau în curtea bisericii. La slujbă poate să meargă, ca orice credincios, să se închine, dar fără acțiuni politice. Nu au cum să aibă loc în biserică sau în curtea bisericii astfel de acțiuni”, a declarat preotul Adrian Chirvase.

Nu e prima situație de refuz net pentru Georgescu. Acesta ar fi vrut să viziteze și o fabrică de mobilă din județ. Însă administratorul companiei Marcomovas SRL a comunicat că cei peste 100 de salariați refuză să îl primească pe fostul candidat în incintă.

"Colectivul Marcomovas nu este de acord cu vizita lui Georgescu în fabrică și nu înțelege de ce suntem noi 'prinși' în acest program. Prin urmare, transmitem organizatorilor că salariații fabricii nu vor ca Georgescu să viziteze fabrica", a subliniat managerul societății comerciale.