Grindeanu: Argumentele miniștrilor PSD pentru protejarea puterii de cumpărare a românilor au fost astăzi ascultate în coaliție

Sorin Grindeanu, preşedintele Partidului Social Democrat (PSD). Sursa foto: Agerpres

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că argumentele miniștrilor social-democrați privind protejarea puterii de cumpărare a românilor au fost ascultate în coaliția de guvernare, iar măsura de plafonare a adaosului comercial la alimentele de bază va fi menținută până la 30 iunie, potrivit Agerpres.

"Mă bucur că rațiunea a învins! Iar argumentele miniștrilor PSD pentru protejarea puterii de cumpărare a românilor au fost astăzi ascultate în Coaliție. Astfel, românii vor beneficia în continuare de plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază până la 30 iunie!

Guvernul va aproba o ordonanță de urgență de prelungire a măsurii, care este cu atât mai necesară înainte de sărbătorile pascale. PSD nu renunță nici în privința reducerii accizei la carburanți. Echipa PSD a propus un mecanism flexibil în funcție de evoluția prețurilor de referință", a scris Sorin Grindeanu pe Facebook.

El a adăugat că își dorește ca acest mecanism să ducă la o scădere certă a prețurilor și așteaptă ca ministrul Finanțelor să prezinte rapid ultimele calcule, pentru care a solicitat din nou un răgaz suplimentar.

"În funcție de cum evoluează contextul internațional, nivelul inflației și economia, cu siguranță vor fi necesare și noi decizii. De aceea, voi monitoriza îndeaproape aceste măsuri și efectele lor, iar miniștrii social-democrați și specialiștii PSD vor veni cu noi politici publice", a conchis liderul PSD.