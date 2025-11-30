Grindeanu, despre scandalurile din USR: „Pentru mine nu e o surpriză, probabil că e o surpriză pentru fanaticii votanți USR”

Sorin Grindeanu. sursa foto: Hepta

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a comentat situația tensionată din ultimele săptămâni din interiorul USR, afirmând că evoluțiile recente nu îl surprind, însă ar putea reprezenta un șoc pentru susținătorii formațiunii, care au fost „mințiți” că acest partid face politică altfel decât cele tradiționale, relatează Agerpres.

„Cum să vă spun, pare ciudat ce se întâmplă în ultimele săptămâni (la USR - n.r.). Ciudat e puţin spus.(...) Ştiţi? Eu tot timpul am trăit cu impresia, şi nu cred că e doar o impresie, că acest partid s-a format pe baza plăcuţei suedeze la adresa PSD, nimic altceva. Plăcuţa suedeză şi mai e ceva - fără penali în funcţii publice, ceea ce, mă scuzaţi, dar mai vedeţi valabilă în acest caz? S-a schimbat, e fără mafie, am înţeles, şi avem exemple nenumărate în acest moment legate de treaba asta şi chestiunile care ţin, dacă vreţi, de treburile acestea, de nepotisme, chestiuni care ţin de o anumită clasă politică pe care ei o văd veche şi care trebuie să fie înlocuită şi să vină oameni noi. Ăştia sunt cei trei piloni pe care s-a construit USR, la bază, bineînţeles, fiind plăcuţa suedeză. Nu vă supăraţi pe mine, tot ce se vede, şi să ştiţi că s-a mai văzut şi în 2021, dacă vă aduceţi aminte, în cele nouă luni în care au stat la guvernare, dar ce se vede acum, pentru mine nu e o surpriză, probabil că e o surpriză pentru fanaticii votanţi USR. Eu cred că i-au minţit. I-au minţit în toţi aceşti ani, i-au fraierit că sunt altcumva, i-au fraierit că sunt din spuma mării, că sunt oameni noi în politică”, a declarat Grindeanu duminică, la România TV.

Liderul PSD afirmă că în rândul alegătorilor USR există „o mare dezamăgire”, deoarece realitatea contrazice promisiunile inițiale ale formațiunii.

El a fost întrebat ce reacții ar fi existat dacă un membru PSD ar fi falsificat un act, în contextul scandalului legat de CV-ul lui Ionuț Moșteanu.

„Haideţi să dăm un exemplu - aduceţi-vă aminte circul făcut anul trecut pe vremea aceasta cu diploma de bacalaureat a fostului premier Ciolacu versus ceea ce se întâmplă acum cu falsul, aşa pare cel puţin, legat de diploma de absolvire a unei facultăţi de către ministrul Apărării”, a spus Grindeanu.