Grindeanu e de acord cu propunerea lui Kelemen Hunor pentru deblocarea negocierilor: "E nevoie de calmare"

Șeful PSD a mai precizat că varianta alegerilor anticipate ar genera același blocaj poitic din prezent. Foto: Agerpres

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, la Parlament, că social-democrații nu vor vota niciun guvern din care nu vor face parte. El a subliniat că este de acord cu propunerea făcută de Kelemen Hunor privind detensionarea declarațiilor politice:

"Am spus că nu votăm niciun guvern din care nu facem parte. Nu noi ne-am schimbat punctul de vedere, ci ceilalți.

Nimeni nu are majoritate în acest moment. Cum și noi avem nevoie de alte voturi din afara coaliției, eu cred că, dacă stați și calculați, dacă PSD nu votează, nici ceilalți nu au majoritate. V-aș ruga să priviți lucrurile bidimensional".

Sorin Grindeanu a mai precizat că România are nevoie de un guvern cât mai rapid, chiar dacă este dificilă detensionarea scenei politice:

"Cred că în acest moment e greu să detensionezi, am văzut ce a declarat Hunor, sunt de acord. Cred că e nevoie de o calmare, dar e nevoie de un guvern. De când PSD a hotărât că l-a înlăturat pe Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură, fiindcă lucrurile mergeau și merg într-o direcție proastă, noi am spus același lucru, nu ne-am schimbat de la o zi la alta".

Șeful PSD a mai precizat că varianta alegerilor anticipate ar genera același blocaj poitic din prezent:

"Dacă e să ne luăm după sondaje și facem anticipate, cum se face majoritatea? PNL a făcut o rezoluție prin care nu se mai aliază cu PSD, facem și noi lucrul ăsta și cine mai guvernează?!".

Amintim că Biroul Permanent Naţional al PSD a decis miercuri, în unanimitate, ca partidul să îşi asume responsabilitatea guvernării, iar preşedintele social-democraţilor, Sorin Grindeanu, să fie propunerea de premier.

Pe de altă parte, vicepreşedintele PNL Siegfried Mureşan, a fost propus de PNL, USR şi UDMR pentru funcţia de prim-ministru.