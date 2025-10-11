Grindeanu explică de ce a ieșit din sală când s-a intonat Imnul Secuiesc, la Congresul UDMR: Există un singur imn oficial

1 minut de citit Publicat la 11:48 11 Oct 2025 Modificat la 11:48 11 Oct 2025

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu. Foto: Agerpres

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a explicat sâmbătă motivul pentru care a ales să părăsească sala în timpul Congresului UDMR, imediat ce a început intonarea Imnului Secuiesc. Grindeanu spune că gestul său a fost unul de principiu și a subliniat că, din perspectiva statului român, există un singur imn oficial - cel al României.

Liderul social-democrat a precizat însă că a participat cu plăcere la eveniment și că în discursul susținut acolo a vorbit despre unitate și despre colaborarea dintre partide. Totodată, i-a mulțumit premierului Ungariei, Viktor Orban, pentru sprijinul acordat României în procesul de aderare la spațiul Schengen.

„Am fost bucuros să particip la Congresul UDMR. În intervenția mea am vorbit despre nevoia de unitate și am ținut să îi mulțumesc premierului Viktor Orbán pentru rolul avut anul trecut în intrarea României în Schengen. Sub președinția Ungariei și datorită presiunilor pozitive exercitate de acesta, România a reușit să facă pasul pe care îl aștepta de 13 ani”, a declarat Sorin Grindeanu.

El a adăugat că regretă faptul că singurul moment care a atras atenția publicului a fost ieșirea sa din sală.

„Îmi pare rău că doar acest episod a fost evidențiat, și nu mesajul principal al discursului meu”, a spus liderul PSD.

Grindeanu a ținut să precizeze că are relații de respect și prietenie cu mai mulți membri ai UDMR, dar consideră că simbolurile naționale trebuie tratate cu respect și unitate.

„Am mulți colegi în UDMR, oameni pe care îi respect și îi consider prieteni, de la Kelemen Hunor, la Cseke Attila sau Tanczos Barna. Dar unitatea despre care am vorbit înseamnă și asumarea faptului că România are un singur imn oficial: Imnul României”, a mai afirmat Grindeanu.

Președintele Camerei Deputaților a participat vineri la Congresul UDMR, dar a părăsit sala în momentul în care a fost intonat Imnul Secuiesc.