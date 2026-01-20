Grindeanu: Pensiile, în 2026, trebuie să crească şi trebuie să existe o sumă care să acopere pierderile pensionarilor din 2025

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, marţi, că partidul său va insista pentru creşterea pensiilor în 2026, din cauză că "puterea de cumpărare a pensionarilor a scăzut dramatic în România". El a adăugat că trebuie găsită şi o formulă prin care pensiile să fie majorate. "Că vor fi pe un sistem din acesta one-off, cum a mai funcţionat în trecut, că vom găsi o altă formulă, acest lucru trebuie să se întâmple. Nu există. Pensiile în anul 2026 trebuie să crească şi trebuie să existe o sumă care să acopere pierderile imense suferite de pensionari în anul 2025”, a spus Grindeanu la Gândul.

Conform liderului PSD, discuţia ar urma să aibă loc la construcţia bugetului pe 2026.

”Faptul că în anul 2025 puterea de cumpărare a pensionarilor a scăzut dramatic în România, spre deosebire de anul 2024, când PSD-ul a făcut cea mai mare creştere a pensiei de după Revoluţie, ne ducem în situaţia acestui an în care, şi am şi spus ieri, suntem absolut hotărâţi să susţinem creşterea pensiilor în România.

Că vor fi pe un sistem din acesta one-off, cum a mai funcţionat în trecut, că vom găsi o altă formulă, acest lucru trebuie să se întâmple. Nu există. Pensiile în anul 2026 trebuie să crească şi trebuie să existe o sumă care să acopere pierderile imense suferite de pensionari în anul 2025”, a declarat preşedintele PSD Sorin Grindeanu.

Preşedintele social-democraţilor a mai adăugat că partidul său propune măsuri de relansare economică.

”Sigur că o să-ţi scadă deficitul dacă opreşti investiţiile şi pui taxe şi impozite mai mari. Evident! Dar nu asta ne dorim. Şi nu vreau să se laude nimeni cu aşa ceva.

Nu poţi să te lauzi că ai redus deficitul, fiindcă ai oprit investiţiile şi ai crescut taxele şi impozitele. Asta e lipsă de bun simţ. Poţi să faci aceste lucruri, să faci măsuri de relansare şi asta tot propune PSD-ul, care să ducă la creştere economică. Asta este calea corectă pe care trebuie să o urmăm”, susţine Grindeanu.