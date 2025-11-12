Grindeanu: PSD nu va face alianță cu AUR „în viitorul apropiat” sau „pe termen mediu”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că nu vede în viitorul apropiat și nici pe termen mediu o situație în care social-democrații să facă o majoritate parlamentară cu partidul AUR, informează Agerpres.

„Eu am răspuns, cred, de cel puțin de 20 de ori la această întrebare, o să mai răspund o dată: nu există astăzi, când vorbim, și nu văd nici în viitorul apropiat, nici chiar pe termen mediu vreo situație în care PSD-ul să facă majoritate cu AUR”, a afirmat Sorin Grindeanu, miercuri, într-un interviu acordat site-ului stirileprotv.ro.

El a confirmat că aceasta este și poziția membrilor PSD.

„Din moment ce aproape 5.000 de oameni, adică toți primarii PSD, toți consilierii județeni, toate structurile județene de conducere, au hotărât să intrăm în această coaliție, eu cred că e cel mai bun răspuns”, a mai declarat Grindeanu.

La finalul lunii octombrie, PSD și AUR au votat împreună, în ședința Biroului Permanent al Camerei Deputaților, să-l cheme pe Ilie Bolojan luni, în Parlament, să dea explicații cu privire la anunțul Statelor Unite că își vor retrage o parte din trupele staționate în România.

Potrivit informațiilor transmise de Antena 3 CNN, prim-ministrul Bolojan le-a cerut liberalilor să blocheze votul din ședința conducerii Camerei Deputaților. Fără succes însă. Deși solicitarea a fost adoptată cu scandal, social-democrații au avut parte de sprijinul AUR și al minorităților.