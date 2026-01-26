Grup de lucru la Ministerul Justiției, după crima din Cenei. Marinescu vrea reducerea vârstei de răspundere penală

El a adăugat că există mai multe ipoteze de lucru privind reducerea vârstei de la care un minor poate răspunde penal. Foto: Agerpres

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a anunţat luni că, în urma crimei comise în localitatea Cenei de un minor în vârstă de 13 ani, a fost constituit un grup de lucru care să prezinte propuneri concrete asupra oportunităţii reducerii vârstei de răspundere penală, scrie Agerpres.

„Este o crimă şocantă, este o crimă care a oripilat opinia publică şi, pe bună dreptate, este una dintre acele situaţii care ne obligă să analizăm cu foarte multă rigoare şi cu promptitudine, inclusiv aptitudinea actualei legislaţii de a răspunde necesităţii de combatere fermă a unor astfel de situaţii. Există o discuţie care se poartă în mediul de concepţie juridică de mai mult timp cu privire la oportunitatea de a se reduce vârsta la care minorii să răspundă penal, este o chestiune care a fost analizată atât la nivel naţional, cât şi la nivel european, iar, la nivelul Ministerului Justiţiei, în urma acestei situaţii şi în urma altora care s-au mai petrecut în trecut, am decis acum să constituim un grup de lucru pluridisciplinar, un grup de lucru care, în mod eficient şi cât mai prompt, să vină cu propuneri concrete, inclusiv asupra oportunităţii reducerii vârstei de răspundere penală. (...) Am decis ca acest grup de lucru să lucreze săptămânal”, a declarat Radu Marinescu, la Digi24.



El a adăugat că există mai multe ipoteze de lucru privind reducerea vârstei de la care un minor poate răspunde penal.



„În momentul de faţă se analizează mai multe ipoteze: de scădere sub 14 ani a vârstei ca răspundere obiectivă, de răspundere exclusiv în temeiul unei stabilirii pe baza ştiinţifice a discernământului sau de stabilire a unei vârste, dar cu posibilitatea ca şi sub această vârstă să se poată stabili răspunderea atunci când expertiza discernământului o confirmă. Deci, avem mai multe ipoteze de lucru, intenţionăm să angrenăm în acest demers atât reprezentanţii parchetelor, cât şi cei ai Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentanţi ai asociaţiilor medicilor şi (...) ai ANP. Intenţionăm să solicităm puncte de vedere ale ONG-urilor, ale UNBR-ului”, a afirmat Marinescu.



Doi tineri au fost arestaţi preventiv, după ce, alături de un minor în vârstă de 13 ani, ar fi ucis, incendiat şi îngropat un băiat de 15 ani. Aceştia sunt acuzaţi de procurori de omor calificat, respectiv profanare de cadavre.



Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş, în data de 19 ianuarie, în jurul orei 21:30, primul suspect minor, împreună cu un alt minor în vârstă de 13 ani (care nu răspunde penal), având bine pus la punct un plan prestabilit pe care l-au făcut în urmă cu o lună de zile şi aşteptând momentul oportun, ar fi ucis o persoană minoră de sex masculin prin lovirea acesteia în mod repetat cu o toporişcă şi cu un cuţit, în timp ce se aflau la un imobil de pe raza localităţii Cenei, judeţul Timiş.



„Ulterior uciderii victimei, la locul săvârşirii faptei s-a deplasat şi cel de-al doilea suspect. Toţi cei trei minori au acţionat conjugat şi au profanat cadavrul victimei prin faptul că l-au incendiat şi apoi l-au îngropat în spatele grădinii. Cel de-al doilea suspect i-a ajutat în mod activ pe primii doi să scape de cadavru, precum şi să şteargă urmele infracţiunii”, arată sursa citată.