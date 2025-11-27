Guvernul a aprobat un buget de peste 73.000 de euro pentru robele judecătorilor, magistraţilor asistenţi şi grefierilor de la ICCJ

Guvernul a aprobat joi, printr-o hotărâre, alocarea de fonduri bugetare pentru asigurarea robelor judecătorilor, magistraţilor asistenţi şi grefierilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru perioada 2027 - 2028, a informat purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu, conform Agerpres. "Se estimează cheltuieli bugetare de 368.000 de lei (n.r - aproximativ 73.000 de euro) pentru asigurarea ţinutei judecătorilor, magistraţilor asistenţi şi grefierilor de la Înalta Curte pentru perioada 2027 - 2028", a afirmat Dogioiu.

Ea a fost întrebată despre aprobarea în şedinţa de Guvern a unei hotărâri în baza căreia au fost alocate fonduri pentru ca vestimentaţia magistraţilor de la ICCJ să fie asigurată începând de anul viitor gratuit din banii Executivului.

"În primul rând, este vorba despre fonduri prevăzute deja în bugetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Implementarea măsurii se va face în termen de şase luni de la intrarea în vigoare a hotărârii. Se estimează cheltuieli bugetare de 368.000 de lei pentru asigurarea ţinutei judecătorilor, magistraţilor asistenţi şi grefierilor de la Înalta Curte pentru perioada 2027 - 2028.

Prin legislaţia aflată deja în vigoare a fost stabilită ţinuta vestimentară pentru personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă instanţele civile, nu era stabilită ţinuta vestimentară a judecătorilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a magistraţilor asistenţi şi a grefierilor de şedinţă din această instanţă", a explicat Ioana Dogioiu, într-o conferinţă de presă, la Palatul Victoria.