Guvernul recunoaște că reforma lui Bolojan și a Oanei Gheorghiu e întârziată. SGG trebuie să afle unde nu s-au redus cheltuielile

Premierul Ilie Bolojan și vicepremierul Oana Gheorghiu. Foto: gov.ro

Secretariatul General al Guvernului a fost mandatat, joi, să identifice întreprinderile publice care nu își desfășoară activitatatea, care au mai puțin de 5 angajați sau sunt neprofitabile. Datele ar urma să fie transmise Comitetului interministerial care coordoneaza reforma companiilor de stat. Odată ce primește datele, Comitetul condus de vicepremierul Oana Gheorghiu va prezenta Guvernului în termen de 15 zile, un calendar pentru reformarea întreprinderilor și institutiilor publice. Companiile supradimensionate sau care au activitati suprapuse ar urma să fie reorganizate sau desființate. De asemenea, Guvernul cere să fie făcută o reducere de minimum 15% a numărului de personal și minimum 15% a cheltuielilor de funcționare. O notă care a ajuns pe masa ședintei de guvern arată că termenele pentru aceste măsuri de reducere a cheltuielilor au expirat, fără să existe o situație centralizată la nivel guvernamental.

Guvernul a luat act, în şedinţa de joi, de o Notă privind obligaţiile impuse de Legea nr. 48/2025 (art. II.4.3.1) şi de Legea nr. 296/2023 (art. XXIX) şi necesitatea centralizării coordonate, printr-o singură sarcină de Guvern, a datelor privind posturile şi situaţia financiară a întreprinderilor şi instituţiilor publice.

Executivul a luat act de această Notă, prin care este prezentat stadiul implementării măsurilor prevăzute de Legea nr. 48/2025 (reducerea portofoliului de întreprinderi publice) şi de Legea nr. 296/2023 (reorganizarea/desfiinţarea instituţiilor publice supradimensionate sau cu activitate suprapusă), precum şi faptul că termenele stabilite prin cele două acte normative au fost depăşite, iar procesul de implementare a măsurilor s-a realizat neuniform la nivelul entităţilor vizate, a precizat un comunicat al Guvernului.

Potrivit cadrului legislativ în vigoare, Legea nr. 48/2025 prevede identificarea şi reducerea numărului de întreprinderi publice care nu îşi desfăşoară activitatea, au sub 5 angajaţi sau sunt neprofitabile, iar Legea nr. 296/2023 prevede reorganizarea, comasarea, transferul sau desfiinţarea instituţiilor publice supradimensionate ori cu activităţi suprapuse, cu obligaţia realizării unor economii de minimum 15% la personal şi cheltuieli. În prezent, termenele pentru aceste măsuri au expirat, fără existenţa unei situaţii centralizate la nivel guvernamental, potrivit Executivului.

Pentru evitarea solicitărilor administrative paralele şi pentru accelerarea reformelor, se propune instituirea unui mecanism unitar de colectare, verificare şi centralizare a datelor relevante privind situaţia întreprinderilor publice şi a instituţiilor publice, în vederea asigurării unei imagini complete asupra structurii organizaţionale, numărului de posturi, situaţiei financiare şi necesităţii aplicării măsurilor de reorganizare prevăzute de legislaţia în vigoare. Pentru implementarea acestui mecanism, este necesară corelarea informaţiilor deţinute de Ministerul Finanţelor (date financiare şi execuţie bugetară), Inspecţia Muncii (numărul de salariaţi prin REGES) şi Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (posturile de funcţionari publici).

"În acest sens, se propune mandatarea Secretariatului General al Guvernului ca să coordoneze colectarea şi centralizarea acestor date în termen de 10 zile şi mandatarea Comitetului interministerial pentru sprijinirea implementării Reformei 9 (CNR9), cu sprijinul SGG, ca să coordoneze analiza realizată de autorităţile publice tutelare privind suprapunerea activităţilor şi măsurile de restructurare. CNR9 va prezenta Guvernului stadiul analizei şi propunerea de calendar pentru etapele următoare în termen de 15 zile de la primirea integrală a datelor centralizate de Secretariatul General al Guvernului", se mai precizează în comunicat.