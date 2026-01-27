Ilie Bolojan a anunțat cum ar vota la un referendum pentru unirea cu Republica Moldova

56% dintre români au afirmat, potrivit unui sondaj CURS, că ar vota „da” la un astfel de referendum. Foto: Guvernul României

Premierul Ilie Bolojan a declarat, la RFI, că în eventualitatea organizării unui referendum pentru unirea Republicii Moldova cu România, el ar vota „da”. Prim-ministrul a comentat declarațiile Maiei Sandu, care a declarat că ar susține reunirea cu țara noastră explicând că devine „din ce în ce mai dificil pentru o țară ca Republica Moldova să supraviețuiască”.

Deși s-a arătat în favoarea unirii dintre Republica Moldova și România, Maia Sandu a atras atenția că în acest moment nu există o majoritate în acest sens, dar există o majoritate pentru integrarea în Uniunea Europeană. Premierul Ilie Bolojan a spus că declarațiile președintei Maiei Sandu arată că drumul Republicii Moldova spre Europa este prin România.

„E o atitudine de confirmare a ceea ce a făcut dânsa pe această funcție, făcând tot ceea ce este posibil pentru ca Moldova să se dezvolte, să fie o țară sigură, o țară europeană. Iar asta înseamnă, în primul rând, un drum spre Europa prin România”, a declarat premierul.

Întrebat ulterior dacă ar vota pentru unire la un eventual referendum, Bolojan a răspuns: „În condițiile în care s-ar pune problema unui astfel de referendum și în țara noastră, eu aș vota da”.

Premierul este în asentiment astfel cu președintele Nicușor Dan, care și el a declarat că își dorește reunirea celor două țări, dar și cu 56% dintre români, care au afirmat, potrivit unui sondaj CURS, că ar vota „da” la un astfel de referendum.

Această ipoteză a unirii a inflamat spiritele la Moscova. Serghei Lavrov, șeful diplomației ruse, a spus că unirea Republicii Moldova cu România ar fi un proiect al Uniunii Europene, care nu are nevoie de o Republică Moldova independentă. „Acest curs distruge statalitatea R. Moldova și se crează impresia că UE este cointeresată de acest proces. Uniunea Europeană nu are nevoie cu desăvârșire de o Moldovă independentă. E un calcul geopolitic curat”, a acuzat ministrul de Externe de la Moscova.