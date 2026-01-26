Sondaj CURS: Cum ar vota românii la un referendum privind unirea cu Republica Moldova

Sociologii arată că datele indică existența unei majorități favorabile unirii. Foto: Getty Images

Un sondaj de opinie CURS, realizat în luna ianuarie 2026, la nivel național, arată că 56% dintre români ar vota pentru unirea cu Republica Moldova la un eventual referendum. Sociologii arată că deși există o majoritate favorabilă unirii, rămâne un nivel semnificativ de opoziție.

Astfel, în timp ce 57% dintre respondenți au declarat că ar vota pentru unirea cu Republica Moldova dacă ar fi să se organizeze un referendum în acest sens, 37% au spus că nu ar susține un astfel de demers. 7% au declarat că nu au o opinie clară pe acest subiect.

Sociologii arată că datele indică existența unei majorități favorabile unirii, dar și un nivel semnificativ de opoziție, ceea ce sugerează un subiect puternic polarizant în spațiul public românesc.

Ce au spus politicienii despre unirea celor două țări

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat, într-un interviu pentru unul dintre cele mai mari podcasturi din Marea Britanie, că ar vota pentru reunirea cu România, dacă s-ar organiza un referendum în acest sens. „Devine din ce în ce mai dificil pentru o țară ca Republica Moldova să supraviețuiască, să existe ca democrație, ca țară suverană”. Maia Sandu și-a nuanțat declarația precizând că „nu există o majoritate care să sprijine unirea cu România”.

„Dacă am avea un referendum, aș vota pentru reunirea cu România. Priviți la ce se întâmplă în jurul Moldovei astăzi, priviți la ce se întâmplă în lume. Dar ca președinte al Republicii Moldova, înțeleg că nu există o majoritate care să sprijine unirea cu România, dar există o majoritate care sprijină aderarea la UE și noi acționăm în sensul acesta. Este un obiectiv mult mai realist și ne ajută să ne protejăm suveranitatea”, a spus Maia Sandu.

Declarația a inflamat spiritele la Chișinău, dar și la Moscova. Partidul pro-rus al lui Igor Dodon a cerut autorităților judiciare și de securitate de la Chișinău să o „pună sub acuzare” pe președinta Maia Sandu pentru „trădare”, în timp ce Serghei Lavrov, șeful diplomației ruse, a spus că unirea Republicii Moldova cu România ar fi un proiect al Uniunii Europene, care nu are nevoie de o Republică Moldova independentă.

Premierul de la Chișinău a spus că și el este pentru unirea cu România în eventualitatea unui referendum, dar a atras atenția că în calitate de prim-ministru trebuie să îndeplinească voinţa majorităţii populaţiei, care a decis că obiectivul ţării este integrarea europeană.

La rândul său, președintele Nicușor Dan, care a declarat în mai multe rânduri că „personal” își dorește unirea cu Republica Moldova, a afirmat că România va lua în serios ideea unirii cu Republica Moldova doar „în momentul în care o majoritate din Republica Moldova va dori asta”.

Sondajul CURS

Cercetarea a fost realizată pe un eşantion reprezentativ de 1.067 respondenţi, populaţie adultă rezidentă din România, cu vârsta de 18 ani şi peste.

Datele au fost colectate prin metoda CATI (interviuri telefonice asistate de computer), în perioada 14–23 ianuarie 2026.

Eşantionul este probabilist, multistadial şi stratificat, cu o marjă maximă de eroare de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

Datele au fost validate pe baza ultimelor statistici INS şi ponderate în funcţie de vârsta electoratului.