România va lua în serios ideea unirii cu Republica Moldova când „majoritatea își va dori asta”. Nicușor Dan: „Momentan nu suntem acolo”

Președintele României, Nicușor Dan, și Președintele Rep. Moldova, Maia Sandu. Foto: Agerpres

Președintele României, Nicușor Dan, a spus joi, că România va lua în serios ideea unirii cu Republica Moldova doar „în momentul în care o majoritate din Republica Moldova va dori asta”. Mesajul vine în urma declarațiilor președintei de peste Prut, Maia Sandu, care spunea săptămâna trecută că ar vota pentru reunirea Moldovei cu România, „dacă s-ar organiza un referendum în acest sens”. Totuși, Maia Sandu a afirmat joi că, momentan, nu există sprijin majoritar.

Nicușor Dan se află, joi, la reuniunea informală a Consiliului European. Înaintea întâlnirii, președintele a fost întrebat „când va lua România în serios subiectul unirii cu Republica Moldova”.

„În momentul în care o majoritate din Republica Moldova va dori asta. Pentru moment nu suntem acolo”, a spus șeful statului român.

Răspunsul vine după ce Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, a spus pe 12 ianuarie că ar vota pentru reunire, dacă s-ar face un referendum.

"Dacă am avea un referendum, aș vota pentru reunirea cu România. Priviți la ce se întâmplă în jurul Moldovei astăzi, priviți la ce se întâmplă în lume”, spunea atunci Maia Sandu.

Totuși, în momentul de față nu există sprijin majoritar pentru unire. Maia Sandu a reiterat, joi, că Republica Moldova este o țară democratică și „mergem strict după decizia cetățenilor”. De asemenea, ea a precizat că nu a discutat acest subiect cu liderii europeni.