Ilie Bolojan a explicat de ce există excepţii în proiectul ce limitează cumulul pensie-salariu la stat. "Asta a fost logica"

Cum se vor plăti pensiile private. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, într-o conferință de presă la Guvern, că proiectul care interzice cumulul pensie-salariu va viza pensiile necontributive. "Mie mi se pare anormal să te pensionezi la 48 de ani pentru că ai avut o muncă agasantă și a doua zi te angajezi din nou în sectorul public într-o zonă adiacentă", a transmis prim-ministrul, punctând că "proiectul, dacă va fi pus în practică, ar urma să vizeze interdicțiile legate de pensiile necontributive, nu de pensiile contributive".

Vorbind despre excepţii, Bolojan a dat exemplul unui profesor pensionar din zona rurală, care dorește să-și continue activitatea, în condițiile lipsei unui alt profesor: „E preferabil să continue”.

„Proiectul va fi definitivat cel târziu luni. E posibil ca ceea ce ați văzut să nu fie o formă finală. Impunerea interdicției cumulului pensie-salariu pe care dorim să o facem trebuie să țină cont de decizii ale CCR legată de această speță și de realitățile din domeniu.

Dacă un om e ales într-o funcție, votat într-o funcție, el intră într-o zonă în care dacă am declara așa ceva proiectul ar fi declarat neconstituțional. Dar fondul problemei este următorul. Acest proiectul, dacă va fi pus în practică, ar urma să vizeze interdicțiile legate de pensiile necontributive, nu de pensiile contributive.

Dacă am o școală în rural, unde am un profesor de fizică pensionar, mi se pare logic ca dacă acel venerabil profesor dorește să continue și îi permite sănătate, e preferabil să continue. La fel la un medic într-un spital mic, rural, nu are cine să-l înlocuiască", a afirmat Bolojan.

Cine poate pleca în privat

"Dar mie mi se pare anormal să te pensionezi la 48 de ani pentru că ai avut o muncă agasantă și a doua zi te angajezi din nou în sectorul public într-o zonă adiacentă. Trebuie să discutăm deschis, e de preferat ca oameni care ocupă posturile debutanților sau care ar putea să fie vacante ar putea să plece în privat.

Asta a fost logica. În momentul în care va fi definitivat se va comunica pentru avizare CSM și va fi și o transparență clară", a mai anunţat Bolojan, vineri, la Palatul Victoria.