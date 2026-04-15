Ilie Bolojan a vorbit la telefon cu premierul ales al Ungariei, Peter Magyar. L-a invitat într-o vizită oficială la București

Premierul României, Ilie Bolojan, a avut marți o convorbire telefonică cu Peter Magyar, prim-ministrul ales al Ungariei, pe care l-a felicitat pentru rezultatul obținut la alegeri, atât în nume personal, cât și în numele Guvernului României. Potrivit unui comunicat oficial al Guvernului, Bolojan l-a invitat, într-o vizită oficială, la București.

„În cadrul discuției, cei doi oficiali au abordat stadiul și perspectivele de consolidare a relațiilor dintre România și Ungaria. A fost evidențiat interesul comun pentru dezvoltarea cooperării economice, precum și pentru avansarea proiectelor de interconectare în domeniul energiei”, se arată în comunicat.

Premierul României a menționat, de asemenea, rolul important al comunității maghiare din România în consolidarea relației bilaterale. La finalul convorbirii, premierul Ilie Bolojan i-a urat succes și l-a invitat într-o vizită oficială la București.

Victoria lui Peter Magyar la alegerile din Ungaria a declanșat duminică seară un val de entuziasm la Bruxelles. După ani în care Viktor Orban a blocat sistematic decizii esențiale ale Uniunii Europene – de la sancțiuni împotriva Rusiei la împrumuturi pentru Ucraina – liderii europeni salută schimbarea ca pe un posibil moment de cotitură.

În prima conferință de presă din seara alegerilor, Magyar a spus că „istoria nu se face la Moscova”.

„În Ungaria, nimeni nu vrea război. Ungaria vrea pace. Guvernul Tisza va fi al păcii, spre deosebire de Guvernul Orban, care nu a vorbit despre educație, sănătate, criza prețurilor ridicate. A vorbit întruna despre Rusia, Ucraina, Iran, despre alegerile prezidențiale americane. Dacă îl trezeai în mijlocul nopții, ar fi spus că alegerile le-a câștigat el, nu Trump.

Istoria nu se scrie la Moscova. Nu se scrie la Washington sau la Bruxelles, ci se în Ungaria”, a spus Magyar.

Rezultatul alegerilor din Ungaria a provocat reacții la Moscova. Emisarul prezidenţial rus, Kirill Dmitriev, susține că prăbuşirea UE se va accelera după alegerile de la Budapesta, în timp ce vicepreședintele Consiliului Federației din Rusia, Konstantin Kosachev, a vorbit despre „o furtună ideală” pentru UE.