Ilie Bolojan: Autostrăzile Iaşi-Ungheni şi Suceava-Siret trebuie să fie finalizate până în 2030

Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, la Iaşi, că finanţarea pentru cele două capete de autostradă din Moldova-Iaşi-Ungheni şi Suceava-Siret a fost aprobată de Comisia Europeană. Proiectele sunt considerate esenţiale pentru conectivitatea regiunii şi pentru componenta de apărare. Lucrările vor fi realizate cu bani europeni prin programul SAFE și trebuie finalizate până în 2030, relatează Agerpres.

„În primul rând, vom discuta despre cum punem în practică cel mai important proiect de conectivitate în Moldova, cele două capete de autostradă înspre Suceava-Siret şi Iaşi-Ungheni, a căror finanţare a fost aprobată ieri de către Comisia Europeană”, a declarat presei premierul Ilie Bolojan, aflat la Iaşi pentru a discuta cu primarii din judeţ.

Potrivit acestuia, investiţiile sunt finanţate prin programul european SAFE, un program dedicat apărării, dar care sprijină şi infrastructura cu utilizare duală, civilă şi militar, iar termenul limită de finalizare este anul 2030.

„Este important ca, pe lângă activitatea Ministerului Transporturilor şi a companiilor care implementează proiectele, administraţiile locale să creeze condiţiile necesare pentru ca lucrările să poată începe cât mai repede”, a afirmat Bolojan.

Contractele de proiectare şi execuţie urmează să fie semnate în primăvara acestui an, urmând ca lucrările să înceapă din toamnă sau cel târziu în primăvara anului viitor, a menţionat şeful Guvernului.

„Este un punct important să clarificăm ceea ce putem face şi din plan local pentru a finaliza aceste două proiecte”, a mai subliniat premierul Bolojan.

Bolojan, în vizită la Iași pentru a discuta cu primarii

Vizita la Iaşi a acestuia vizează şi discuţii cu reprezentanţii primăriilor din judeţul Iaşi despre măsurile bugetare şi administrative pentru anul în curs. Printre temele abordate se numără bugetul de stat ce urmează să fie aprobat în februarie, taxele şi impozitele locale stabilite în decembrie, precum şi finanţările prin programul „Anghel Saligny”.

„Un alt punct pentru care sunt aici şi mâine la Botoşani, aşa cum v-am spus, este să discut cu administraţiile locale despre măsurile care sunt luate astăzi în administraţie, ceea ce înseamnă bugetul de stat care va fi aprobat în luna februarie, aspectele care vin de taxele şi impozitele locale care au fost adoptate în luna decembrie, finanţările prin programul Anghel Saligny şi toate aspectele care ţin de administraţia locală, în aşa fel încât să creăm condiţii pentru ca primarii să poată performa, iar administraţia să fie în serviciu cetăţenilor”, a mai spus Ilie Bolojan.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei a pus, marţi seara, în transparenţă decizională proiectul de lege privind măsurile administrative pentru creşterea capacităţii financiare şi eficientizarea activităţii administraţiei publice centrale şi locale. Guvernul ar urma să-şi angajeze răspunderea pe acest proiect.

Guvernul a transmis, joi seară, că salută aprobarea de către Comisia Europeană a Aplicaţiei depuse de România pentru finanţare prin Programul SAFE (Security Action for Europe).

În cursul săptămânii viitoare proiectele incluse în aplicaţia depusă de ţara noastră vor fi comunicate public. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că printre proiectele care vor avea finanţarea asigurată prin intermediul SAFE se numără autostrăzile din Moldova: Paşcani - Suceava - Siret şi Paşcani - Iaşi - Ungheni.