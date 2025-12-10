Ilie Bolojan, întrebat dacă PSD i-a cerut să o demită pe Buzoianu: „Cea mai importantă problemă pentru mine a fost să asigurăm apa”

1 minut de citit Publicat la 22:23 10 Dec 2025 Modificat la 22:23 10 Dec 2025

Premierul Bolojan a vorbit despre criza apei care durează de peste o săptămână în Prahova. Foto colaj: Hepta

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat miercuri seara, la B1 TV, dacă PSD i-a cerut să o demită pe ministra Mediului, Diana Buzoianu, în scandalul crizei de apă. Acesta a răspuns că prioritatea în aceste zile a fost să asigure oamenii cu apă potabilă.

Premierul a mai adăugat că i-a cerut ministrei Mediului să rezolve problemele sistematice pentru a evita astfel de situații.

„Cea mai importantă problemă pentru mine a fost să asigurăm apă potabilă și să repunem în funcțiune alimentarea cu apă, chiar dacă apa nu era potabilă, gândiți-vă cum e să nu ai apă la baie.

Pe fondul unor greșeli ale celor implicați am ajuns în situația să nu estimăm efectele și nici să îi anunțăm pe oameni.

Am cerut să se rezolve problemele sistemice, să programăm intervenția ca vana care permite evacuarea apei să fie funcțională. Oamenii să fie anunțați, la fel primăriile și firmele, să fie rezerve de apă, să li se spună oamenilor ce se va întâmpla. Aici e vorba de decizii umane care nu au fost bine gândite”, a declarat Ilie Bolojan.

De asemenea, Ilie Bolojan a mai fost întrebat ce părere are despre moțiunea simplă depusă împotriva Dianei Buzoianu de către parlamentarii AUR.

„Înțeleg că a fost depusă. În condiții normale, există un capitol în protocolul de coaliție prin care membrii nu susțin astfel de acțiuni. Rămâne de văzut ce se va întâmpla săptămâna viitoare.

Situația neplăcută din Prahova a venit pe fondul campaniei pentru Primăria Capitalei și lucrurile neplăcute au fost potențate.

Dacă schimbăm și ministrul... problema de la Prahova se rezolvă cu experți, trebuie discutat cu ei asta”, a mai declarat premierul Ilie Bolojan, la B1 TV.

Parlamentarii AUR au depus, miercuri la Senat, o moțiune simplă împotriva Dianei Buzoianu, intitulată Prahova sub asediu: „peste 100.000 de români condamnați la sete și boală sub privirea complice a ministrei Mediului, Diana Buzoianu”.

AUR spune că situația din județele Prahova și Dâmbovița este gravă, după ce „peste 100.000 de cetățeni au fost lăsați fără apă potabilă, apă caldă și căldură și au ajuns să își ducă viața ca în Evul Mediu”.

Tot miercuri, Diana Buzoianu a anunțat că nu își va da demisia. „Va fi mai rău, voi continua reformele”, a spus aceasta.

Ea a mai declarat că raportul preliminar privind gestionarea situației a fost transmis procurorilor, iar directoarea ABA Buzău- Ialomița a fost demisă.