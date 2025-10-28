Ilie Bolojan s-a întâlnit la Palatul Victoria cu Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I și Patriarhul Daniel: “O mare bucurie creştinească”

Sanctitatea Sa Bartolomeu I, în calitate de patriarh, a vizitat România de 11 ori. Foto: Guvernul României

Premierul Ilie Bolojan i-a primit, marţi, la Palatul Victoria pe Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I, Arhiepiscopul Constantinopolului, şi pe Preafericitul Părinte Daniel. Întâlnirea de la Palatul Victoria are loc la două zile după sfințirea picturii Catedralei Naționale.

”Am fost onorat să îi întâmpin astăzi, la Palatul Victoria, pe Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Arhiepiscopul Constantinopolului – Noua Romă şi Patriarh Ecumenic, şi pe Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

O mare bucurie creştinească să îi revăd după momentul istoric de duminică, când am fost cu toţii martori ai ceremoniei de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale”, transmite premierul pe Facebook.

El a mai precizat că Sanctitatea Sa Bartolomeu I, în calitate de patriarh, a vizitat România de 11 ori.

“I-am transmis calde mulţumiri pentru că poartă în rugăciune şi binecuvântări România”, a mai spus Ilie Bolojan.

El a precizat spune că în cadrul vizitei de la Palatul Victoria şi-a exprima recunoştinţa faţă de Preafericitul Părinte Daniel, care a împlinit un vis al credincioşilor naţiunii noastre.

”Catedrala Naţională este nu doar un loc de regăsire, unitate şi binecuvântare pentru credincioşii din România, dar şi un reper al valorilor noastre spirituale. Dumnezeu să binecuvânteze România!”, este mesajul premierului.