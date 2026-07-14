Imagini cu Mirabela Grădinaru și Nicușor Dan pe covorul roșu, înainte de dineul de la Palatul Elysee

2 minute de citit Publicat la 09:47 14 Iul 2026 Modificat la 10:20 14 Iul 2026

Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru s-au numărat printre invitații primiți de președintele francez Emmanuel Macron și de soția acestuia, Brigitte Macron, la Palatul Élysée. Foto: Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan și partenera sa, Mirabela Grădinaru, au participat, luni seara, la dineul oferit de Emmanuel Macron la Palatul Elysee, în onoarea șefilor de stat și de guvern prezenți la Paris în ajunul Zilei Naționale a Franței.

Administrația Prezidențială a publicat imagini cu Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, pe covorul roșu, înainte de evenimentul din seara zilei de 13 iulie.

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La dineul de la Palatul Elysee au fost invitați liderii care au participat la reuniunea „Coaliției pentru Voință” pentru sprijinirea Ucrainei în războiul declanșat de Rusia.

Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru s-au numărat printre invitații primiți de președintele francez Emmanuel Macron și de soția acestuia, Brigitte Macron, la Palatul Élysée.

Președintele și partenera sa au fost lăudați, pe rețelele sociale, pentru ținutele elegante și discrete pe care le-au ales. Mirabela Grădinaru a fost apreciată îndeosebi pentru rochia aleasă.

Partenera lui Nicușor Dan a ales să poarte o rochie lungă, vaporoasă, în degrade de albastru, cu mâneci lungi, transparente și pantofi stiletto închiși la culoare. Așa cum obișnuiește, machiajul ales a fost unul natural, discret.

Nicușor Dan a optat pentru un costum bleumarin clasic, elegant, asortându-se astfel cu partenera lui.

În imaginile publicate de Administrația Prezidențială, ambii sunt zâmbitori. Nicușor Dan a postat un mesaj pe Facebook în care i-a mulțumit omologului său francez pentru invitație.

„Mulțumesc Președintelui Emmanuel Macron și Primei Doamne a Republicii Franceze pentru invitația la dineul oficial oferit în onoarea șefilor de stat și de guvern, o oportunitate de a consolida dialogul și cooperarea dintre țǎrile noastre”, a scris Președintele pe Facebook.

La finalul reuniunii „Coaliției de voință”, nouă state europene, alături de Ucraina, au anunțat înființarea unei coaliții pentru dezvoltarea unor capabilități de apărare împotriva rachetelor balistice.

Președintele este în continuare la Paris. Nicușor Dan a fost invitat marți, 14 iulie, la ceremonia dedicată Zilei Naționale a Franței. Șeful statului și Mirabela Grădinaru vor asista, alături de Emmanuel Macron și ceilalți lideri internaționali, la parada militară de pe Champs-Élysées.

Participarea șefului statului la ceremoniile de la Paris confirmă consistența Parteneriatului Strategic dintre România și Franța, precum și relația privilegiată dintre cele două țări și popoare. Anul 2026 marchează, de altfel, centenarul Tratatului de prietenie franco-român, simbol al solidarității și al angajamentului comun în sprijinul securității europene, a transmis Administrația Prezidențială.

Tema paradei militare de pe Champs-Élysées din acest an este „Redeșteptarea strategică a Europei”. România va fi reprezentată de 22 de militari ai Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul” (de garda Drapelului de Luptă și de un pluton).