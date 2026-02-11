Înalta Curte anulează ordinul ministrului Educației: Ramona Lile, liderul PUSL Arad, trebuie confirmată rector

1 minut de citit Publicat la 12:41 11 Feb 2026 Modificat la 12:41 11 Feb 2026

Ramona Lile, liderul PUSL Arad, trebuie confirmată rector. Foto: PUSL

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis anularea ordinului prin care Ramona Lile nu a fost confirmată în funcția de rector al Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, stabilind astfel că măsura administrativă a fost neîntemeiată.

Prin această hotărâre definitivă, instanța supremă a constatat că dreptul legal al Ramonei Lile, obținut prin votul covârșitor al comunității academice – aproximativ 90% din voturile exprimate – a fost încălcat în mod abuziv prin ordinul emis de fostul ministru al Educației, Ligia Deca.

Decizia ÎCCJ confirmă că motivele invocate pentru neconfirmarea în funcție nu au avut un temei juridic solid. Totodată, instanța a invalidat implicit acuzațiile publice care au stat la baza acestei măsuri, inclusiv etichetările defăimătoare vehiculate în spațiul public, care au produs prejudicii profesionale și personale semnificative.

După mai mulți ani de litigii și presiuni publice, hotărârea reprezintă o reparație juridică și morală, reafirmând principiul potrivit căruia deciziile administrative trebuie să respecte legea, autonomia universitară și voința comunității academice.

Ramona Lile a transmis că nu urmărește revanșe personale, ci revenirea la misiunea sa academică, subliniind importanța respectului, integrității și a unui climat instituțional lipsit de abuzuri în mediul universitar.

Cazul creează un precedent important pentru sistemul de învățământ superior din România, demonstrând că justiția poate corecta derapajele administrative și poate restabili adevărul atunci când drepturile legale sunt încălcate.