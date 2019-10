Înregistrări secrete cu Dan Barna, după ancheta celor de la Rise Project

Prezidențiabilul USR, Dan Barna, a convocat aseară o ședință telefonică de urgență cu o parte din liderii formațiunii, după apariția anchetei celor de la Rise Project legat de afacerile cu fonduri europene. Înregistrările conversației au fost publicate de ... Rise Project.

"V-am convocat la live-ul ăsta ca să vă arât cum arată dinspre mine marea destăinuire de la Rise și am zis că decât să stau să scriu o postare kilometrică, pentru că nu mai am timp ca pe vremurile bune, am zis să stau de vorbă cu voi aici și să vă răspund la întrebări și să clarific din ele.

Să vă dau contextul general: ancheta asta a început acum două luni și jumătate, m-au sunat cunoscuți să-mi spună că au fost întrebați, după care și ei mi-au confirmat că cineva din Minister le-a trimis tot dosarul cu rambursările mele… Și au zis și ei, la interviu, că e o anchetă pornită la pont. Cineva le-a zis: Mergeți și faceți o anchetă pe subiectul Dan Barna. De la asta a pornit. După care vreme de două luni au mers pe la beneficiari de proiecte. Cei care ziceau că a fost în neregulă, le ziceau: Bine vă sunăm noi. Au încercat să găsească cât mai multe elemente negative.

Obiectivul anchetei ține de găsit elemente de corupție sau ceva de genul ăsta. Eu le-am spus că este exclus. Altceva, nu știu, dificultăți în implementare, probabil.

Cei de la Rise au credibilitate și le respect cumva, o fac cu profesionalism...", afirmă Barna, în convorbirea pe grupul privat de Facebook "Poiana lui Iocan", utilizat de partid.

"Asta e realitatea factuală, voi judecați cum vreți!".

"Acum o săptămână m-au contactat și pe mine, le-am explicat multe lucruri. Am crezut că de la oponenții mei direct din campania asta, am întrebat au zis că Nu, dar și dacă Da, ar fi recunoscut asta? informațlia e că șeful Rise e în Columbia și de acolo dă dispoziții. Eu o văd în logica unui atac de campanie și și-au consumat resurse.

În înregistrări, Barna le spune useriștilor că nu a existat nicio fraudă și corupție în proiecte. "Eu vă garantez nimic penal în privința mea".

