Instituțiile de cultură pot să-și continue activitatea. Guvernul le-a exceptat din ordonanța austerității

Măsura vine ca urmare a dezbaterilor și observațiilor transmise inclusiv de Ministerul Culturii / Foto: Hepta

Guvernul României a adoptat, luni, un act normativ pentru diminuarea efectelor OUG nr. 52 asupra domeniului culturii publice, astfel încât, prin intermediul unor exceptări de la articolul 17 al OUG nr. 52/2025, să fie permisă, printre altele, desfăşurarea normală a activităţii în instituţiile publice de cultură, potrivit Agerpres. Măsura vine ca urmare a dezbaterilor și observațiilor transmise inclusiv de Ministerul Culturii.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Culturii, noul act normativ exceptează de la dispoziţiile imperative privind interzicerea angajării de cheltuieli din fonduri publice, prevăzute la alin. (1), şi de la cele privind plafonarea cheltuielilor, prevăzute la alin. (2), următoarele categorii: cheltuielile efectuate din donaţii şi sponsorizări, cele necesare pentru producerea, exploatarea şi valorificarea bunurilor culturale, artistice, literare, editoriale sau cinematografice, precum şi cele destinate protejării, conservării, cercetării şi promovării bunurilor de patrimoniu cultural sau organizării de evenimente sociale, în acord cu misiunea publică.

„Astfel, în limita bugetului aprobat, instituţiile publice care organizează şi desfăşoară activităţi în domeniul culturii şi/sau oferă servicii cultural-artistice, indiferent de forma de finanţare şi subordonare, pot efectua cheltuieli potrivit dispoziţiilor aplicabile ale OG nr. 51/1998, Legii nr. 186/2003 şi Legii nr. 422/2001 şi, după caz, potrivit angajamentelor cuprinse în contractele de management încheiate cu autoritatea tutelară.

Excepţia este aplicabilă şi în situaţia în care nu există un contract de management sau, din diverse motive, acesta nu este în vigoare”, se arată în comunicat.

De asemenea, ţinând cont de caracterul specific şi sezonier al activităţilor culturale, excepţiile acoperă posibilitatea valorificării bunurilor culturale, fie independent, fie în cadrul unor evenimente speciale (festivaluri de artele spectacolului, evenimente de diplomaţie culturală, târguri de carte, expoziţii, bienale etc.).

Totodată, autorităţile şi instituţiile administraţiei publice pot finanţa cheltuieli de consultanţă şi/sau de studii şi cercetări necesare pentru emiterea documentelor obligatorii, devenind posibilă şi exercitarea calităţii de autoritate finanţatoare în materia acordării de finanţări nerambursabile.

Pentru situaţiile excepţionale neacoperite de noile dispoziţii, în baza unei justificări temeinice, se menţine posibilitatea ca Guvernul României să aprobe, prin memorandum, încheierea de angajamente legale, respectiv depăşirea limitelor de plăţi.

„Pentru evitarea repetării unor situaţii similare şi a blocajelor în anii următori, Ministerul Culturii va iniţia modificarea cadrului legislativ şi, începând cu exerciţiul financiar 2026, Titlul 20 nu va mai cuprinde cheltuielile materiale ale instituţiilor publice din domeniul culturii, acestea urmând a fi încadrate, cu sprijinul Ministerului Finanţelor, la un alt titlu bugetar”, precizează Ministerul Culturii.

În aceeaşi logică, Ministerul Culturii reiterează importanţa respectării dispoziţiilor legii speciale privind managementul cultural de către toate autorităţile publice, subliniind că managementul performant rămâne, inclusiv în perioade de criză economică, cel mai adecvat instrument pentru recunoaşterea rolului social al domeniului culturii, consacrat prin Constituţie.