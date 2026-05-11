Institutul „Elie Wiesel” acuză AUR că vrea să-l desființeze. Este vizat și Muzeului de Istorie a Evreilor

1 minut de citit Publicat la 20:49 11 Mai 2026 Modificat la 21:36 11 Mai 2026

Institulul "Elie Wiesel" acuză AUR că face demersuri pentru desființarea acestei organizații create pentru studiul Holocaustului din România.

Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” acuză formațiunea AUR că vrea desființarea acestei organizații și că face demersuri în acest sens.

Într-o postare pe contul său de Facebook, institutul publică un memoriul prin care organizația Balotești a AUR, prin președintele Mirel Todirică, cere „analizarea de urgență și inițierea demersurilor legale” pentru abrogarea Hotărârii de Guvern în baza căreia organizația a fost înființată, precum și pentru abrogarea actelor normative subsecvente.

Reprezentantul AUR cere, de asemenea, revocarea Legii privind înființarea Muzeului Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România.

În memoriul citat, AUR susține că Institutul „Elie Wiesel” s-a transformat dintr-o entitate creată pentru cercetare științifică într-una cu rol de cenzură ideologică și care utilizează discreționar fonduri publice.

AUR estimează că obiectivele de cercetare ale Institutului „Elie Wiesel” pot fi preluate de institutele de istorie ale Academiei Române.

Institutul „Elie Wiesel”: Când guvernarea se construiește prin dezinformare, se instaurează dictatură și antisemitism

Postarea Istitutului „Elie Wiesel”, în continuare.

„A devenit oficial! AUR vrea desființarea Institutului «Elie Wiesel» și a Muzeului de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România.

Cum se vor aplica cele 10 măsuri pentru reducerea cheltuielilor publice de către AUR, prezentate presei pe 10 mai, devine mai limpede dacă citiți cele 10 informații false folosite ca argumente pentru închiderea institutului și abrogarea unei legi.

Cu alte cuvinte, când guvernarea se construiește prin dezinformare, se instaurează dictatura și antisemitism”.