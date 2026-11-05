Investitorii străini i-au cerut lui Luca Niculescu un proiect de țară pentru adoptarea monedei euro

2 minute de citit Publicat la 11:52 05 Noi 2026 Modificat la 11:52 05 Noi 2026

Consultări ale premierului Luca Niculescu cu reprezentanți ai Camerelor de Comerț Străine în România. Foto: Guvernul României

Investitorii străini i-au cerut premierului Luca Niculescu, la întâlnirea de miercuri de la Palatul Victoria, să lanseze un proiect național pentru adoptarea monedei euro, potrivit News.ro. Reprezentanții mediului de afaceri au mai solicitat Guvernului menținerea unui parcurs corent de reforme structurale, aliniat obiectivelor de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Luca Niculescu și mai mulți miniștri au avut miercuri discuții cu reprezentanții Camerelor de Comerț Străine în România. În cadrul acestor consultări, reprezentanții investitorilor străini i-au transmis premierului că prioritatea o reprezintă consolidarea fiscală, element central pentru competitivitatea României. În acest context, ei au cerut reforme structurale și un proiect național pentru aderarea la zona euro.

„Dintre obiectivele strategice la nivel naţional, mediul de afaceri a solicitat menţinerea, în următoarele şase luni, a unui parcurs coerent de reforme structurale, aliniat obiectivelor de aderare a României la OCDE, şi lansarea unui proiect naţional pentru adoptarea monedei euro, care să fie susţinut de Guvern, BNR şi ceilalţi actori relevanţi”, au arătat aceştia într-un comunicat de presă comun.

Delegația investitorilor a fost formată din reprezentanți ai:

AHK - Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană;

AmCham - Camera de Comerţ Americană în România;

BRCC - Camera de Comerţ Britanică în România;

CCIFER - Camera de Comerţ şi Industrie Franceză în România;

FIC - Consiliul Investitorilor Străini;

CCIpR - Camera de Comerţ Italiană pentru România;

NRCC - Camera de Comerţ Olandeză în România;

Discuțiile s-au concentrat pe principalele teme economice de pe agendă. Guvernul a reiterat angajamentul de a elimina IMCA.

„În topul priorităţilor subliniate de reprezentanţii sectorului privat a fost consolidarea fiscală, element central pentru competitivitatea României. Totodată, aceasta trebuie susţinută prin obiective complementare, precum reducerea deficitului bugetar, scăderea inflaţiei şi realizarea reformelor structurale.

Liderii organizaţiilor de afaceri şi reprezentanţii Guvernului au discutat şi au reconfirmat angajamentele fiscale asumate încă de la preluarea mandatului, precum eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) de la 1 ianuarie 2027, dar şi operaţionalizarea schemelor de ajutor de stat din pachetul de relansare economică”, scrie în comunicatul citat.

Participanţii la consultări au convenit şi asupra necesităţii de a restabili încrederea investitorilor, printr-un cadru de reglementare stabil şi priorităţi clare, care să susţină creşterea fluxului de investiţii şi a productivităţii.

„Reprezentanţii mediului de afaceri au propus şi o serie de măsuri sectoriale care să asigure accesul industriei la energie la preţuri competitive, digitalizarea accelerată a serviciilor publice şi regândirea mecanismului de colectare a TVA în vederea combaterii evaziunii”, se arată în comunicatul citat.

(...) AHK Romania, AmCham Romania, BRCC, CCIFER, Consiliul Investitorilor Străini (FIC), CCIpR şi NRCC îşi reafirmă disponibilitatea de a continua dialogul cu Guvernul şi de a contribui cu expertiza mediului de afaceri la identificarea unor soluţii concrete pentru dezvoltarea economiei. Deciziile Guvernului trebuie să asigure predictibilitate, stabilitate şi condiţii echitabile pentru toate companiile care investesc, creează locuri de muncă şi contribuie la dezvoltarea României”, se mai arată în document.